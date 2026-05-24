Ricky Martin

Ricky Martin rompe el silencio tras presunto ataque con gas lacrimógeno en pleno concierto

Ricky Martin habló por primera vez tras el alarmante incidente ocurrido durante su concierto en Podgorica, Montenegro, donde una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, obligando a interrumpir el espectáculo y evacuar el recinto.

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Por:Sergio Humberto Navarro
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Video Ricky Martin es evacuado en pleno concierto tras sufrir incidente de seguridad: video

Ricky Martin rompió el silencio luego del alarmante incidente que se suscitó en uno de sus conciertos en Podgorica, Montenegro, en donde una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 21 de mayo cuando el boricua daba inicio a la fase europea de su gira 'Ricky Martin Live', en el marco del 20 aniversario de la independencia de Montenegro.

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La preocupante situación provocó que el artista fuera evacuado de la tarima, además de que el concierto tuvo que ser interrumpido de manera repentina para permitir que los asistentes pudieran retirarse del área y recibir atención.

¿Qué dijo Ricky Martin tras presunto ataque?

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El puerrorriqueño habló por primera vez a título personal tras lo ocurrido a través de una publicación que hizo en Instagram a horas de la noche de este 23 de mayo.

"Montenegro, solo me voy a enfocar en la increíble energía que sentí viniendo de ustedes", escribió en un mensaje que emitió tanto en montenegrino, inglés y español.

El artista se refirió al público de esa nación como uno "cálido y lleno de amor" luego de lo acontecido el pasado jueves: " Estábamos celebrando la música, la cultura y por supuesto tu independencia".

"Todavía sigo volando después de esa noche tan increíble cantando para ustedes. Mucho amor siempre… y volveré", prometió para finalizar.

Este es el mensaje que Ricky Martin envió al público de Montenegro luego del presunto ataque que sufrió en ese país cuando una persona arrojó gas lacrimógeno hacia el escenario donde él daba un concierto.
Este es el mensaje que Ricky Martin envió al público de Montenegro luego del presunto ataque que sufrió en ese país cuando una persona arrojó gas lacrimógeno hacia el escenario donde él daba un concierto.
Imagen Ricky Martin/Instagram

El incidente en el concierto de Ricky

Después de que la persona arrojó el gas lacrimógeno hacia el escenario donde estaba Ricky Martin y de la interrupción abrupta del espectáculo, el equipo del cantante emitió un comunicado explicando que el personal de seguridad y las autoridades locales pudieron controlar la situación y "garantizar la seguridad de los presentes".

En el escrito, emitido desde la cuenta de Instagram de Róndine Alcalá, publicista del artista, se aclaró que aunque algunos miembros del staff aconsejaron no continuar con el concierto, fue el propio Martin quien insistió en que debía reanudarse "para cumplir con su compromiso con sus fans".

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" Ricky Martin y su equipo se encuentran bien y agradecen las muestras de apoyo recibidas tras lo ocurrido esta noche en Montenegro", se destacó.

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