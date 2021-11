Edward Norton quería seguir siendo Hulk: entérate cuáles eran sus planes en Marvel

Al final, el papel parecía estar destinado para Mark Ruffalo, pues en el The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe lanzado este año, el director de ‘El Increíble Hulk’, Louis Leterier, confiesa que su primera opción para Bruce Banner siempre fue Ruffalo: “Un día Mark era el elegido, y luego, durante un fin de semana, no lo fue. Me desgarró el corazón”.