Video Biby Gaytán y Eduardo Capetillo reconocen que tienen problemas de pareja ¿se van a divorciar?

La presentadora Érika González anunció entre lágrimas su divorcio a un año de celebrar su lujosa boda en Italia con el chef Giuseppe lo Buono.

La tarde del martes 12 de agosto, la periodista aseguró que, aunque su decisión no fue “sencilla ni impulsiva”, sí fue “muy necesaria”.

PUBLICIDAD

“He decidido terminar mi matrimonio, quiero aclarar que no fue una decisión impulsiva, sencilla, pero sí muy necesaria (…) Mis días han sido muy difíciles, con situaciones complicadas, algunas sumamente dolorosas que no tienen nada que ver, quiero ser muy clara aquí, con ninguna distancia, con territorios ni con prioridades mal puestas, sino todo lo contrario”, declaró en ‘De Primera Mano’.

Érika se refirió a este momento de su vida como una etapa que se había cerrado, dejando claro que estaba lista para seguir adelante.

“Hoy esa etapa se cerró, la dejo atrás con su intensidad, desafíos y con una historia que no me representa, pero que sí es mía. Estoy enfocada en sacar, en seguir adelante con valentía, porque hay que ser valientes cuando ya no se puede más”, dijo conmovida.

Finalmente, la presentadora de ‘De Primera Mano’ agradeció las muestras de cariño, sobre todo, del público, quienes aún sin saber su historia, la apoyaron.

“Quiero agradecer a quienes, sin saber nada, me escribían con mucho cariño preguntándome si estaba bien. Estoy bien, aunque duele, obviamente. Estoy en paz con la decisión, ha sido muy triste pero también ha sido muy liberador. Me quedo con lo aprendido, con la fuerza que da atravesar algo así”, concluyó sin revelar las razones de su divorcio con el empresario gastronómico.

Su lujosa boda en Italia

Érika González se comprometió con Giuseppe lo Buono en diciembre de 2022. Aunque su boda civil sucedió en México en octubre del siguiente año, fue hasta el 3 de agosto pasado que la presentadora celebró su boda religiosa en Italia.

Así fue la boda de Érika González en Italia. Imagen De Primera Mano / Instagram



Durante la ceremonia en la Parrocchia San Nicola di Bari en Sicilia, Italia, la conductora lució un vestido strapless y un peinado recogido que complementó con un maquillaje natural, mientras que el novio apareció con un smoking negro liso.