¿Por qué Mike Tyson estuvo en prisión más de una vez? Era millonario, pero ni su fortuna lo salvó

Video De huérfano a millonario: Mike Tyson perdió su fortuna varias veces, ¿fue por ir a prisión?

Cuando Mike Tyson se convirtió en una leyenda del boxeo a los 20 años, pocos imaginaban las controversias que lo perseguirían y lo llevarían a prisión, aunque su familia siempre supo que su rebeldía lo haría tener problemas con las autoridades.

Desde que era joven, lo molestaban por su tono de voz agudo y su seseo, lo que lo volvió violento y peleonero. Cuando tenía 13 años, ya había sido arrestado 38 veces por robos a varios establecimientos. Pero eso sería solo el inicio de las polémicas que lo llevarían a prisión.

PUBLICIDAD

¿Qué problemas tuvo Mike Tyson que lo llevaron a la cárcel? El escándalo luego de sus grandes peleas

Mike Tyson tenía 18 años cuando debutó de forma profesional en el boxeo. Pero a los 25 años enfrentó su primer inconveniente que lo llevó a prisión.

En 1991 fue acusado de violación por la joven Desiree Washington, una concursante de Miss Black America. Al año siguiente Mike Tyson fue encontrado culpable y sentenciado a pasar 6 años en prisión. En 1995 lo liberaron por buena conducta, pero no pasaría muchos años lejos de prisión.

En 1999, lo arrestaron por golpear a 2 motociclistas luego de un accidente de tránsito y fue sentenciado a 9 meses en prisión. En 2007, fue arrestado nuevamente por posesión de drogas y por conducir bajo la influencia del alcohol.

Como Mike pisó varias veces la prisión su fortuna estuvo en riesgo.

Mike Tyson dejando el tribunal. Imagen EUGENE GARCIA/AFP via Getty Images

¿Qué pasó con la fortuna de Mike Tyson mientras estaba en prisión? La cifra millonaria que ganó por sus peleas

Se reportó que a los 20 años Mike Tyson ya tenía una fortuna de 300 millones de dólares. No solo consiguió este dinero por ganar todas sus peleas en la categoría de peso pesado, también recibió muchos ingresos por anuncios de publicidad y otros patrocinios.

Pero cuando el boxeador fue a prisión su fortuna sufrió bajas considerables, pues no estuvo disponible para cumplir sus compromisos comerciales y peleas, lo que le ocasionó problemas. Pagó multas por no cumplir contratos y dejó de recibir dinero de sus anuncios.

PUBLICIDAD

Además, debido a su vida de excesos y lujos, Mike acabó con muchos de los millones que había ganado en viajes, compras impulsivas y sustancias ilícitas. Sus malas decisiones financieras hicieron que se declarara en bancarrota en 2003.

"Soy adicto a la perfección. El problema con mi vida es que también me volví adicto al caos. Nunca entenderán como un hombre puede acabarse 300 o 400 millones de dólares. Yo vivía en la cima del mundo, pero también llegué al fondo del océano. No sé cómo vivir a la mitad".

¿Cuántos hijos tiene Mike Tyson y qué pasó con ellos mientras estaba en la cárcel?

Mike Tyson tiene ocho hijos de relaciones que tuvo con varias mujeres. Algunos nacieron poco antes de que él fuera a prisión, por lo que crecieron sin una figura paterna presente durante un tiempo.

Su primogénito, Mikey Lorna Tyson, nació el 31 de julio de 1990, de la relación de Mike con Kimberly Scarborough. Mikey tenía solo 2 años cuando Tyson fue encarcelado por primera vez.

Con Monica Turner, Mike tuvo a Ramsey Tyson el 14 de febrero de 1996, un año después de que salió de prisión por primera vez. Luego recibieron a Amor Tyson, el 5 de agosto de 1997.

Luego de los 9 meses que pasó en prisión, Mike tuvo a Miguel Tyson con Sol Xochitl el 18 de abril de 2002. La pareja recibió a Exodus Tyson el 3 de marzo de 2005, pero la niña falleció a los 4 años.

Un año después de que fuera arrestado de nuevo, Mike tuvo a Milan Tyson con su más reciente pareja, Lakiha Spicer, el 25 de diciembre de 2008. La pareja tuvo a su hijo menor Morocco Tyson el 25 de enero de 2011.

Como Mike fue a prisión en diferentes ocasiones, sus hijos tuvieron que lidiar con la ausencia de su padre y el estigma asociado a sus problemas legales. A pesar de estos desafíos, cuando Tyson salió de prisión luchó por mantener una relación cercana con ellos.

Imagen Mike Tyson Instagram

¿Cuándo se retiró del boxeo Mike Tyson? La razón por la que dejó todo

Luego de pisar la prisión en dos ocasiones y tras declararse en bancarrota en 2003, Mike Tyson se retiró del boxeo profesional en 2005 después de una derrota contra Kevin McBride.

PUBLICIDAD

En su carrera, acumuló un récord impresionante de 50 victorias, 6 derrotas y 44 nocauts. Aunque se retiró oficialmente, participó en algunas ocasiones en combates de exhibición, incluyendo su reciente pelea contra Jake Paul.

Mike Tyson. Imagen AP

¿Cuánto dinero ganó Mike Tyson por su pelea contra Jake Paul en Netflix?

Luego de años lejos del ring, en 2024 se anunció la pelea de Mike Tyson contra Jake Paul en un combate transmitido por Netflix. Este evento generó una gran expectativa y fue uno de los más vistos en la plataforma.

Se reportó que Tyson ganó 20 millones de dólares por su participación en esta pelea.

Mike Tyson vs Jake Paul, ¿quién ganó la pelea transmitida en Netflix?

Jake Paul ganó el combate contra Mike Tyson por decisión unánime, con puntuaciones de 79-73, 80-72 y 79-738.

19 años después de retirarse Mike Tyson volvió a estar en boca de todos y su historia de cómo fue prisión, lo perdió todo y luchó para volver a estar en la cima es un testimonio de los altibajos que pueden acompañar a la fama y el éxito.