Poncho Lizárraga defiende a vocalista de Banda El Recodo tras ser tocado indebidamente

Poncho Lizárraga, líder de la Banda El Recodo, salió en defensa de Ricky Yocupicio, el vocalista de la banda, después de que circulara un video en el que una mujer lo toca indebidamente durante una presentación en la Ciudad de Carolina del Sur.

Lizárraga lamentó que el acoso sufrido por su compañero no se haya tomado con la seriedad que merece. Afirmó que si la situación hubiera sido al revés, habría sido un escándalo.

“Si lo hubiera hecho un hombre a una mujer, ¿qué hubiera pasado? Se los dejo a ustedes de tarea, pero fue una mujer que le hizo eso a un caballero y pues no pasó nada y se viralizó. Entonces sí es un detalle que hay que tomar en cuenta”, comentó en la emisión del programa ‘Hoy’ del 26 de abril.

Sin embargo, también consideró que la mujer actuó “por instinto” y que le resultó fácil tocar de más a Yocupicio.

“Lo que yo alcance a ver es que actuó de una manera en el que es el instinto femenino, ¿no? El instinto que todo el ser humano tiene, que a veces te lo contienes un poco. Ella pues, por lo que alcance a ver, es que le ganó la emoción y se le hizo fácil: empezó en la rodilla y llegó hasta donde tenía”, dijo.

En última instancia, Poncho Lizárraga enfatizó que tanto hombres como mujeres merecen respeto por igual.

“La mujer merece respeto, por supuesto, y todo lo que hacen día a día, lo aplaudo. Mi madre que comanda todo esto. Tengo mi esposa que la admiro por todo lo que hace, porque no tiene necesidad y le encanta chambear, mis hijas… Yo soy muy respetuoso. Siempre predico con el ejemplo”, sentenció.

¿Qué pasó con el vocalista de la Banda El Recodo?

El incidente ocurrió durante una presentación en Charleston, Carolina del Sur. En el video, que se viralizó el 24 de abril, se ve a Yocupicio cantando en el escenario cuando una fanática lo acaricia en la pierna y toca sus partes íntimas. El cantante reacciona retirando inmediatamente la mano de la mujer y retrocede con una sonrisa nerviosa para continuar cantando.

Este suceso ha generado controversia en las redes sociales, con opiniones divididas. Mientras algunos aplauden la “astucia” de la mujer, otros condenan su acción y cuestionan qué habría sucedido si la víctima hubiera sido una mujer acosada y tocada sin su consentimiento. Poncho Lizárraga, al respecto, instó a reflexionar sobre estos actos y recordó que el respeto es fundamental, independientemente del género.