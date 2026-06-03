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Periodista mexicana es secuestrada “frente a su bebé”: hombres armados ingresaron a su casa

Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste, fue privada de su libertad la mañana de este 2 de junio. La Fiscalía General del estado de Veracruz y otras autoridades ya la buscan.

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Por:Univision
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Video Famosa ‘tiktoker’ 'La Nicholette' habría sido privada de su libertad: video del perturbador momento

La periodista mexicana Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue secuestrada la mañana de este martes 2 de junio por un grupo de hombres armados.

Diario La Jornada reporta que la directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste fue privada de su libertad, según informes disponibles, cerca de las 6 a.m.

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Tres sujetos irrumpieron por la fuerza en la residencia de la comunicadora, ubicada en el municipio de Nanchital, en el estado de Veracruz (México).

Los hechos presuntamente quedaron grabados en un video, el cual ha sido difundido en redes sociales y retomado por medios de comunicación como Milenio y Sin embargo.

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En el clip se puede apreciar que tres individuos encapuchados golpean la puerta de la vivienda con un mazo hasta romperla. Tras su ingreso, la grabación se corta.

Crystal Mendivil, titular de uno de los espacios de Imagen Noticias, detalló que Guzmán fue raptada “frente a su pareja y su bebé”.

Autoridades se pronuncian sobre el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez

Horas después de que trascendiera que la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez había sido sustraída de su hogar, la Fiscalía General del Estado afirmó que “se ha iniciado una carpeta de investigación”.

Por su parte, el Ministerio Público aseveró que trabaja para dar con el paradero de Guzmán e identificar a los criminales, expone El País.

El Gobierno estatal añadió que en la operación de búsqueda y rescate están coordinadas la Marina, la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía local.

Periodista Roxana Guzmán había dejado Veracruz debido a la violencia

La asociación civil Comunicación de Información de la Mujer (Cimac) dio a conocer que la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez tuvo que abandonar Veracruz en el año 2017 “por motivos de seguridad” y que pudo volver hasta 2025, cuando fundó su propio sitio web.

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“Cuando la violencia se ejerce contra una mujer periodista, convergen el doble de factores de especial vulnerabilidad derivados tanto de su labor informativa como de la violencia de género que enfrentan las mujeres en el ejercicio periodístico”, sentenciaron en un escrito.

Plumas Libres expone que, en marzo de 2017, el esposo de la comunicadora, Carlos Fernández Escalante, fue ejecutado a balazos a unos metros de donde ella se encontraba.

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