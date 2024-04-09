Pedro Fernández lanza tajante respuesta a quienes dicen que “se hizo algo en el rostro”

Video A Pedro Fernández le prohibieron acercarse a su esposa: así demostró que sí era digno de su amor

Pedro Fernández respondió de manera contundente a aquellos que afirman que “se hizo algo en el rostro” tras su regreso a las redes sociales.

El cantante mexicano abordó sin tapujos la ola de especulaciones que surgieron entre los internautas después de una publicación que realizó esta semana en Instagram; desde entonces, las preguntas sobre supuestas cirugías en su cara no han cesado.

PUBLICIDAD

“Qué bueno que me lo preguntas. Tú sabes que las redes sociales son tremendas", respondió el intérprete de 'Aventurero', luego de que Joanna Vega-Biestro lo cuestionara sobre "¿qué hace?, porque parece que el tiempo no pasa" por él, durente la emisión de 'Sale el Sol', este 9 de abril.

Pedro Fernández acabó con dudas sobre sus supuestas cirugías en el rostro. Imagen Pedro Fernández / Instagram

Así reaccionó Pedro Fernández

“Ayer hice una entrevista de radio y ahora todo se sube a las redes... (Entonces) empiezo a ver comentarios de ‘se operó’, ‘¿qué se hizo en la cara?’ y por Dios, si no me he hecho nada”, prometió el también actor de 'Hasta que el dinero nos separe' (telenovela que puedes ver en ViX).

A pesar de que el intérprete de 54 años dijo no haberse sometido a ningún procedimiento estético en los últimos meses, dejó abierta la posibilidad de considerar algún tratamiento en el futuro y compartió sus razones.

“Tengo que decir que tiene que llegar un momento que por respeto y por compromiso con nuestras carreras, tenemos que cuidarnos. Todavía no lo hago, pero algún día lo haré”, sentenció.