Actor de Amigas y Rivales ventila "negocios turbios" que cometió en EEUU

Pablo Quevedo habló públicamente sobre los “negocios turbios” que cometió en Estados Unidos en su juventud.

El actor de Amigas y Rivales ventiló en el podcast de Rodner Figueroa haber estado involucrado con el tráfico de drogas, así como la manera en que ingresó a “ese mundo” sin percatarse de lo peligroso que podría ser.

“(Vivir en Ciudad Juárez, México) tiene muchas ventajas, primeramente tienes el lado americano… Me dio muchos beneficios eso, me dio doble cara de crecimiento, de aprendizaje, de conocer el mundo estadounidense americano y obviamente el mío. Entonces, te da otra mentalidad, como que, no te vuelves tan nacionalista”, contó en el programa del 14 de agosto.

“La verdad es que, sí, es una ciudad… tienes pegada Estados Unidos y vas a tener flujo de narcotráfico siempre. Las tentaciones ahí para hacer dinero fácil van a ser muy tentadoras y muy fáciles”, agregó.

Paulo Quevedo explicó que ver a familiares y amigos “viviendo una calidad de vida” diferente a la de él fue lo que llamó su atención.

“Por supuesto, claro que me tentaba y más por la gente con la que me juntaba. Tienes ahí a primos, amigos, que, de repente los veías ya viviendo una calidad de vida que decías: ‘Wow qué haces, qué onda o que’ y te dicen: ‘La onda es así’ y te llama un poco la atención (…) Como yo vengo de una familia en donde me inculcaron muchos valores y me refiero a que, mi madre sacó a los 6 adelante (…) mi hermano el mayor me dijo: ‘Yo nada más te voy a decir una cosa. Tú te metes en negocios turbios, tú te metes en drogas, tú le das dolores de cabeza a mi madre y yo te voy a cortar la cabeza’… Y eran las pautas que me ponían mis hermanos, si yo me metía a todo esto. Lo oía, pero no me caía bien el 20 de lo que siempre querían decir”.

Cayó en la tentación

El intérprete, de 50 años, reconoció que a pesar de las advertencias de su familia, terminó por caer en el mundo de las drogas sin medir consecuencias. Según su relato, a los 17 años “empujó” de México al lado americano la mercancía que le "regalaron".

“Me ganó la tentación… Un día conozco unas personas de ahí de ese mundo y pues me regalaban mercancía, bien poquito, y me decían: ‘Empújala’ y así es como empezó todo y se empezó a poner más exigente cuando yo tenía del lado mexicano al lado americano”.

“Verdaderamente no cuidas tu vida, no eres consciente de las cosas que te pueden pasar. Y yo teniendo el mundo a mis pies, sintiéndome invencible cruzaba ese puente”, contó.

“Era como una aventura, era una travesura, adrenalina pura. Pero, no tan adrenalina, sino era el salirte con la tuya… Hoy en día si yo pienso así, se me cruza primero: la cárcel, años, mis padres, todo, mi hijo. Pero, en ese momento no tienes ese panorama, lo único que tienes es la travesura que estás haciendo y a ver si te puedes salir con la tuya”, dijo.

Ante la pregunta sobre cuánto le pagaron por cruzar drogas de Ciudad Juárez a Estados Unidos, Paulo Quevedo reveló: “Me llevé 12 mil dólares esa vez”.

Finalmente, el cantante habló el episodio “de terror” que vivió en un restaurante de México, el cual lo hizo alejarse del narcotráfico.

“Yo estaba en un restaurante, estaba comiendo, eran como las 10 de la noche. (…) De repente estás comiendo y suenan unos cohetes. Se oyen vidrios, vasos cayendo, ventanas, gritos, las mujeres gritando y no sabes qué está pasando y en ese momento te das cuenta que, están pasando a balacear, a acabarse con unos tipos ahí, unos sicarios. Cuando tú estás viviendo ese momento, te juro, no sabes qué está pasando, lo único que oyes es terror, te tiras al piso y mientras te estás tapando, estás cayendo en cuenta que algo terrible está sucediendo, que ni siquiera quieres asomarte a ver qué está pasado. En ese momento, todos salen corriendo, salgo corriendo yo también y ahí es donde me empieza a caer el 20 en qué estoy metido”, sentenció.