Paola Rojas está de luto: lamenta la muerte de la mamá de su ex
La conductora lamentó el fallecimiento de doña Cleide Gavranic, a quien llenó de halagos y destacó la gran abuela que fue para sus hijos: Leonardo y Paulo.
Paola Rojas y sus hijos enfrentan la muerte de un ser querido, y a través de las redes sociales publicó un conmovedor mensaje, con el que despidió a quien fue su exsuegra.
Paola Rojas lamenta muerte de ser querido
La conductora de Netas Divinas reveló que doña Clyde Gavranic, su exsuegra y mamá de su exmarido perdió la vida este 30 de marzo, por lo que la despidió con una emotiva publicación.
En su desgarrador mensaje, la periodista destacó que la mamá del exfutbolista siempre trató con un cariño especial a sus hijos Leonardo y Paulo, quienes en agosto pasado cumplieron 12 años.
“Falleció una de las personas más bondadosas que he conocido. Siempre llena de fé y amor, nos colmó de bendiciones a todos los que tuvimos la fortuna de conocerla y quererla. Fue una muy cariñosa abuela para mis hijos. Descanse en paz, Doña Cleide Gavranic”, escribió Paola Rojas en su cuenta oficial de Instagram.
La conductora también posteó una foto de la abuela paterna de sus hijos, quienes también recibieron la solidarización y cariño del público, quienes llenaron de hablagos a los pequeños, deseándoles pronta resignación y señalando que ahora tienen un ángel más en el cielo.
“Lo siento mucho”, “QEPD, mis condolencias para tus hijitos y para ti, un gran abrazo”, “Descanse en paz, su luz seguid´ra iluminando”, “Mucha luz en estos momentos”, “Mi sentido pésame”, precisaron los fans de Paola Rojas.
Ellos son Leonardo y Paulo, los hijos de Paola Rojas
Paola Rojas debutó como mamá de los mellizos Leonardo y Paulo el 10 de agosto de 2011, tras dos años de matrimonio.
Al igual que muchos famosos, la periodista ha mantenido a sus hijos lejos de la opinión pública, pues desea que los casi adolescente lleven una vida normal pese a la fama de sus padres.
Sin embargo, en diversas entrevistas sí ha hablado de Leonardo y Paulo, quienes sueñan con convertirse en futbolistas como su abuelo y papá.
“Por lo pronto, los dos quieren ser futbolistas. Pero yo cómo les digo que es un sueño guajiro, si ya lo vieron en su papá y en su abuelo…Me encanta la idea de que vayan a pasar la adolescencia haciendo deporte y ya luego vemos. Que hagan lo que quieran, a mí me dieron libertad de hacer lo que quise y yo se la voy a dar a mis hijos”, dijo Paola Rojas en agosto de 2022 durante una charla con Montserrat Olive.