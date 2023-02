Acusan a Pablo Montero de presunto abuso sexual: autoridades revelan si hay orden de aprehensión

Pablo Montero estaría siendo acusado por dos mujeres de supuestamente haber abusado sexualmente de ellas. De acuerdo con un reporte de TVyNovelas, publicado este 5 de febrero, las dos jóvenes (cuya identidad es desconocida) afirman que el cantante las habría atacado al salir de un show en Chiapas, México.

Presuntamente, la agresión sucedió cuando ellas “decidieron irse de fiesta” con Montero. “El caso fue denunciado en su momento”, señala el medio.

Autoridades habrían emitido orden de localización contra Pablo Montero

Según la publicación mexicana, debido a estas imputaciones, las autoridades de Tapachula de Córdova y Ordóñez, ciudad de Chiapas, giraron una orden de localización y presentación contra Pablo Montero, el pasado 20 de enero.

La Fiscalía General del estado, por medio de la Unidad Integral de Investigación y Delitos Sexuales de Tapachula, habría turnado al fiscal de procedimientos penales la mencionada orden.

Para ello, supuestamente solicitó el apoyo y la colaboración de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, así como de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la cual está integrada por 194 países.

En caso de que Óscar Daniel Hernández Rodríguez, nombre real del también actor, no se presente en la fecha y hora que las autoridades le han indicado para responder a los señalamientos, enfrentará consecuencias legales.

Montero podría hacerse acreedor a una multa de 80 días de salario mínimo, aproximadamente 865 dólares, o, de ser necesario, sería presentado por la fuerza pública.

Hasta el momento, el actor de telenovelas no se ha pronunciado sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra. Sin embargo, la periodista Maxine Woodside, en la emisión del 6 de febrero de su programa ‘Todo para la mujer’, desveló la razón por la que se presume él no hablará.

“[Sus abogados] le dijeron que no diera entrevistas y que por favor no contestara el teléfono, porque van a averiguar si [por lo] que [lo] están demandando es cierto o no”, especificó la comunicadora.

Autoridades aclaran si hay una orden de aprehensión contra Pablo Montero

El medio mexicano 'Quién' reportó que la Fiscalía General del Estado de Chiapas desmintió, vía correo electrónico, que exista una orden de aprehensión en contra del artista.

“La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que es falso que exista una orden de aprehensión y/o solicitud de colaboración de Interpol para la localización y/o presentación en contra de Óscar Antonio ‘N’, de ocupación cantante, conocido como Pablo Montero, como se ha difundido erróneamente”, externó la institución, según el sitio web de la revista.

Sin embargo, las autoridades habrían confirmardo que existe una investigación en curso contra el histrión por presunta responsabilidad del delito de violación en contra de Ximena ‘N’, tras la presentación que realizó en Tapachula.

Supuestamente, fue en la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa donde se recibió la denuncia en contra de Montero, esto el 7 de enero.

Otras acusaciones en contra de Pablo Montero

En noviembre de 2017, Agencia México dio a conocer que Rubí Mendivil, exconcursante del reality show ‘La Academia’, aseguró que Pablo Montero la “tocó inapropiadamente” cuando tenía 20 años.

Mendivil contó que se sentó al lado del chófer del artista, quien después le comenzó “a tocar la pierna y con su pie empezó a acariciar”.

“Al llegar a mi casa, me bajé de la camioneta y de repente [él] se bajó y me quiso besar a la fuerza. Cuando pasó eso, le di una bofetada y me dijo que así le gustaban”, externó ella.

Rubí aseguró que el intérprete de ‘Hay otra en tu lugar’ utiliza “su fama para aprovecharse” de mujeres como ella, que tienen sueños de triunfar en el medio artístico.

El pasado mes de septiembre, Montero declaró haber “aprendido” de sus errores, luego de que recayó en el alcoholismo. “Ahora estoy muy enfocado, muy disciplinado y al cien”, aseveró ante el micrófono de Despierta América.