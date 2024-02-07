Así luce la protagonista de Mujer seis años después del estreno de la telenovela

Video Los actores turcos que están rompiendo corazones: son mucho más que una cara bonita

La actriz Özge Özpirinçci protagonizó con gran éxito la telenovela turca Mujer en 2017 y, aunque han pasado seis años desde su estreno, la historia continúa en el gusto del público.

Cuando estelarizó el melodrama, que se transmite por Univision de lunes a viernes a las 9P/8C, tenía 31 años.

En el melodrama turco dio vida a Bahar, una viuda que saca sola a sus dos pequeños hijos. En la historia lucha contra las injusticias y las difíciles pruebas que la vida le pone en el camino.

Actualmente Özge tiene 37 años y continúa cosechando éxitos en televisión y cine.

Özge Özpirinçci da vida a Bahar Çesmeli. Imagen Med Yapım

¿Quién es la Özge Özpirinçci, la protagonista de Mujer?

La actriz comenzó su carrera actoral con las series de televisión 'Cesaretin Var mı Aşka' y 'Kavak Yelleri', que es la versión turca de la serie estadounidense de finales de la década de 1990 'Dawson’s Creek'.

Su primera gran oportunidad llegó con un papel principal en la popular serie juvenil Melekler Korusun. Desde entonces ha participado en famososas producciones de su país como 'Yakamoz S-245', 'Kadın' (Mujer), 'Aramızda Kalsın', 'Aşk Yeniden', 'Acı Tatlı Ekşi', 'Al Yazmalım', 'İlk ve Son', 'Deli Saraylı', 'Tatar Ramazan' y 'Ağır Roman Yeni Dünya' y 'Fi'.

Özge Özpirinçci en 2017, año en que grabó la telenovela Mujer. Imagen Özge Özpirinçci/Instagram

Özpirinçci también ha incursionado en el cine en filmes como 'Anadolu Kartalları' y 'Veda'.

Gracias al cortometraje 'The Loss' ganó varios premios en festivales internacionales.

También ha sido presentadora de un programa de televisión llamado 'Toplu Hayat'.

Özge Özpirinçci en 2018, 2019 y 2020. Imagen Özge Özpirinçci/Instagram

Sobre su vida personal, el 18 de septiembre de 2021 se casó con su coprotagonista de 'Tatar Ramazan', Burak Yamantürk, en una íntima boda en medio de la pandemia de covid-19, a la que solo asistieron 20 invitados.

La boda de Özge Özpirinçci y Burak Yamantürk en 2021. Imagen Özge Özpirinçci/Instagram

De acuerdo con reportes de la prensa turca, la pareja decidió adelantar su enlace matrimonial, debido al embarazo, pues en ese entonces la actriz tenía seis meses de gestación.

Mercan nació el 30 de noviembre de 2021, la pequeña tiene 2 años.