Famoso exfutbolista reacciona a video de supuesta infidelidad a su esposa: lo captan con “modelo”

Oswaldo Sánchez, famoso exfutbolista y analista deportivo, finalmente reaccionó a la acusación de que habría engañado a su esposa, Esperanza del Toro.

Este martes 7 de julio, TVNotas difundió videos en los que supuestamente aparece el comentarista con una mujer que no sería su pareja.

Citando a una fuente, el medio aseguró que la joven “es una modelo de Guadalajara” y que ambos estuvieron “en plan romántico” mientras se “hospedaban” en un hotel en Las Vegas, Nevada, durante un “reciente viaje”.

Oswaldo Sánchez rompe el silencio

En medio de la polémica, Oswaldo Sánchez compartió, este 8 de julio, un comunicado en sus historias de Instagram para abordar las imputaciones.

“Amigos, está circulando una nota completamente falsa en una revista de espectáculos a nivel nacional”, escribió en un inicio.

Además, aprovechó para explicar: “Quiero aclarar que me encontraba en Las Vegas por motivos de trabajo relacionados con la Copa Oro”.

“Durante mi estancia, varias personas se acercaron para tomarse fotos conmigo. Una de esas imágenes está circulando fuera de contexto”, sentenció en su versión de los hechos.

El presentador de TUDN indicó que ya contactó a la publicación para esclarecer lo sucedido por lo que espera “que pronto se rectifique” su reporte.

Oswaldo Sánchez lanzó este comunicado. Imagen Oswaldo Sánchez/Instagram

Hasta el momento, Esperanza del Toro, quien está casada con el deportista desde hace 26 años, no se ha pronunciado públicamente al respecto.