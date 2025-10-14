Omar Bravo acusado de abuso a su hijastra: las claves del caso del exfutbolista de Chivas de Guadalajara

Video Exclusiva: abogado de la supuesta víctima de exfutbolista Omar Bravo da detalles de la denuncia

Omar Bravo, exjugador mexicano de las Chivas de Guadalajara, será juzgado por presuntamente haber abusado sexualmente de una adolescente.

La exestrella del fútbol, quien formó parte de la Selección Mexicana, se encuentra actualmente bajo prisión preventiva en el penal de Puente Grande, ubicado en El Salto, Jalisco, México.

PUBLICIDAD

¿De qué acusan a Omar Bravo?

Omar Bravo fue detenido el pasado sábado 4 de octubre por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Al exdelantero lo arrestaron por supuestamente haber abusado sexualmente de la hija, de 17 años, de su novia durante al menos seis años, según El Mundo.

Con base en la información ventilada durante la audiencia que Bravo sostuvo el 10 de octubre, la presunta agresión habría comenzado desde 2019, cuando la joven tenía entre 10 y 11 años, retoma el portal Futbol Total.

La Fiscalía ha señalado que existen agravantes, lo que significa que el delito habría sido cometido aprovechando una relación de confianza con quien sería la víctima, e incluye la reiteración de los actos.

Hijastra de Omar Bravo expone lo que habría vivido

Por su parte, en entrevista para Primer Impacto, Juan Soltero, abogado de Omar Bravo, reveló alegados pormenores de lo sucedido, los cuales forman parte de la denuncia entablada, como las presuntas amenazas que él le habría hecho a la adolescente.

“‘Si no lo haces, ya no les voy a ayudar, ya no voy a ayudar a tu mamá. Si no lo haces, me voy a enojar’. Incluso hasta ofertas de dinero”, relató el litigante citando a la chica.

Soltero señaló que habría evidencias: “Aunque las pruebas no son explícitas, sí poseen contenido suficiente para validar los hechos”.

“En uno de los videos se escucha claramente una voz y un contexto que refuerzan la denuncia”, aseveró.

PUBLICIDAD

Hermana de Omar Bravo lo defiende

En medio de la delicada situación, Daniela Bravo, hermana de Omar Bravo, salió en su defensa asegurando que la querella al deportista sería una estrategia para ocultar un fraude en su contra, presuntamente cometido por el tío de la adolescente.

“Tengo razones y pruebas para fundamentar esto. Omar previamente apoyó a su familia y de alguna manera fue defraudado”, manifestó, indica EFE.

“Le prestó a su hermano [de su pareja] alrededor de 6 millones de pesos [unos 323 mil dólares] justo meses atrás de esta situación, los cuales no le fueron devueltos”, agregó.

Daniela dijo que Omar “ya estaba a punto de separarse” de su pareja, madre de la supuesta víctima y quien habría estado enterada de eso: “Y todo detonó casualmente este mes”.

Acerca de las supuestas pruebas que se presentaron en la audiencia, ella afirmó que “nada más fueron pantallazos”, “conversaciones cortadas, insinuaciones” y que “en el video, igual”.

“Entonces, no hay evidencia clara que diga que fue tocamiento, ni en el video”, comentó, “no hay certeza de que hubo tocamiento o algo más”.

Omar Bravo no saldrá de prisión

Luego de que se realizara la audiencia, Juan Soltero, abogado de la presunta víctima, expuso que Omar Bravo será juzgado por el delito de “abuso sexual infantil agravado”.

Él apuntó que no habría forma de que el exfutbolista deje el encierro antes de que se lleve a cabo un juicio para determinar su inocencia o su culpabilidad.