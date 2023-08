Nerea Godínez, ex de Octavio Ocaña, ignora polémica y posa así con su nuevo novio

"Al final del día siempre voy a ser un recuerdo importante de mi hermano y sí también quiero anclarles una cosa, es muy importante, nunca, en la vida, va a ser igual un duelo de una pareja que el de un familiar, que el de una persona que llevaba tu sangre, que era tu hermano, tu hijo, jamás. Y no digo que no exista un dolor, pero, sin duda alguna, el tiempo pasa y la vida sigue, para mí la vida ha seguido de una manera muy diferente, a mí me sigue costando que no me entré una llamada de mi hermano, no verlo, saber que ya no está y que mi hermano me hace falta en mi vida. Pero nunca va a ser lo mismo que se vaya un hermano que una pareja", expresó.