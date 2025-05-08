Numerólogo interpreta que el nuevo papa traerá "división" y "caos" a la iglesia católica

Video Mhoni Vidente parece que lo hizo de nuevo: esto predijo sobre el nuevo papa elegido

León XIV es el nuevo papa y el numerólogo mexicano, Alejandro Fernando, interpretó que el pontífice sería elegido en un cónclave "breve", que su nacionalidad tendría que ver con un país con conflictos bélicos y que, debido a los personajes que asistirían al funeral de Francisco, se especularía que habría sido una "imposición".

El numerólogo habló sobre esto el 28 de abril en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, donde también dijo que este papa se uniría al "nuevo orden mundial".

" Tiene que ser un cónclave breve (…) Vamos a tener seguramente un cónclave apresurado, que va a dar mucho de qué hablar porque unos van a decir que esa no fue la verdadera elección y ahí es donde van a comenzar los rumores de imposición del nuevo papa".

"Su nacionalidad, o es 100 por ciento italiana, o tiene que ver algo con Medio Oriente y de los países con actual conflicto de guerra", compartió sin saber que León XIV tiene descendencia italiana por parte de su padre.

Nuevo papa provocaría "división" y "caos": podría renunciar

El numerólogo interpretó que el sucesor de Francisco "no es 100 por ciento confiable para un bienestar, un avance de la iglesia".

Señaló que debido a sus ideas, podría "renunciar" por la "presión" social.

" Así como la iglesia juzgó, va tratar de regresar a esos métodos disfrazados por supuesto, pero que le va a costar una división muy grande en la iglesia, al grado de que este papa que está por venir no sea de un pontificado largo, sino que sea corto, tanto como por interés políticos o incluso que renuncie al ver la presión y el mal resultado de sus planes", contó a Gustavo Adolfo Infante.

"Varios políticos actuales van a ir a meter las manos con el pretexto de estar en el funeral y se van a fraguar cada tipo de situación tan negativa para el mundo que, ese breve momento en el que estén los líderes en este funeral, va a ser suficiente para desatar el caos que están planeando".

El 26 de abril Donald Trump y su esposa Melania asistieron al funeral del papa Francisco. Los reyes de España también estuvieron presentes. Imagen Dan Kitwood/Getty Images

El nuevo papa y la predicción de Nostradamus

Alejandro Fernando también se refirió a la predicción de Nostradamus que señala que cuando llegue al pontificado un papa de raza afroamericana marcaría el fin del mundo.

"La interpretación que yo tengo y que es más preocupante, es que hace referencia a un papa negro, pero de alma, negro de mente, negro de espíritu", compartió.

Predicción de Mhoni Vidente se cumplió

Mhoni Vidente dijo que el nuevo papa sería de "sangre latina", predicción que se cumplió porque, aunque Robert Prevost nació en Chicago, tiene la nacionalidad peruana, país en el que vivó durante casi 20 años, pues entre sus actividades ejerció como obispo.

"La visión que yo tengo es que será alguien que trae la sangre latina muy fuerte, que trae la sangre del papa Francisco (…) Muy latino y el otro que yo veo, tiene que ser muy capricornio", dijo el 4 de mayo en colaboración con el diario mexicano El Heraldo.

Robert Prevost tiene ascendencia francesa e italiana por parte de su padre, Louis Marius Prevost, mientras que su madre, Mildred Martínez, era española.