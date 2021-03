"Se salió todo de contexto": hermano de Natasha Dupeyrón aclara la denuncia de abuso de la actriz

El 2 de febrero, Natasha Dupeyrón publicó un video en Instagram donde dijo haber sido abusada, aunque no dio detalles del incidente ni mencionó nombres. Días más tarde, su hermano Odín Dupeyrón señaló que no sabía nada al respecto. Ahora, un mes después, el actor compartió que pudo platicar con la actriz y aclaró la situación.

"Le hablé a mi hermana para decirle: 'Me hablaron para decirme esto, ¿Qué pasó?, yo contesté que no sabía nada y que no te estaba oyendo decir nada específico'. Ella me dijo: 'No te preocupes, se salió todo de contexto, todo está bien'", contó en entrevista con el programa 'Ventaneando'.

El también actor insistió en que Natasha le contara la situación, pero ella le reiteró que estaba "bien": "Le dije: 'Ahora me dices, me explicas y me das la información', y pues nada, me dijo que todo estaba bien y ya".

En el video, la actriz de 'Qué pobres tan ricos' se muestra conmovida y explica que fue invitada a cantar un tema que habla sobre el feminismo y las víctimas de abusos y agresiones: "Las palabras eran 'No nos vamos a callar’, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta porque me resuenan y porque me sentí identificada con lo que estaba cantando".

"Hoy estoy compartiendo aquí esta parte de mí que no se quiere quedar callada, pero tampoco sabe cómo hablar, porque no es fácil, ser valiente requiere de muchas cosas y porque creo que todo es a su debido tiempo y hoy me atrevo a decirlo en voz alta. No es fácil sentirte víctima, porque no es fácil vivir un abuso", agregó.

Odín señaló que su hermana se conmovió por la letra de la canción: " Estaba sintiendo lo que cantó y se sintió muy tocada, es lo que me dijo, no pasó nada".

Sin embargo, el actor y conferencista reconoce que no sabe realmente si la actriz de, 29 años, fue víctima de abuso: "No sé si en tres años me diga: 'Sí pasó, siempre sí y no quería contarte', no sé, pero yo creo que habrá que preguntárselo a ella directamente", sentenció en el show mexicano.