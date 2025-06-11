'Influencer' suplica a TikTok que le regresen su cuenta: puso en riesgo la vida de mujer en situación de calle

Video Papá de Valeria Márquez habría saqueado casa de la fallecida 'influencer': "Buscó artículos lujosos"

La cuenta de la 'influencer', Natalie Reynolds, en TikTok fue suspendida, tras haber puesto en riesgo la vida de una mujer en un reto por dinero.

En un video que circula en redes sociales, en mayo pasado la 'tiktoker' le ofreció 20 dólares a una mujer en situación de calle para que se aventara a un lago de Austin, Texas, como parte de por una supuesta "búsqueda del tesoro". Sin embargo, no sabía nadar, por lo que tuvo que ser auxiliada por miembros del departamento de bomberos.

PUBLICIDAD

Cuando los servicios de emergencia llegaron, la 'influencer' huyó del lugar en compañía de su equipo de trabajo.

Natalie Reynolds habría puesto en peligro la vida de una mujer con un reto en una transmisión. Imagen Natalie Reynolds/TikTok

Suspenden cuenta de TikTok de Natalie Reynolds

Tras el desafortunado reto que puso en peligro la vida de la mujer, la cuenta de Tiktok de Natalie Reynolds fue suspendida de la plataforma, por lo que el 9 de junio acudió a las oficinas de la plataforma para solicitar que se la regresaran.

En un video que circula en redes sociales, se aprecia cómo la joven llora mientras suplica que le devuelvan su perfil, pero la puerta del edificio estaba cerrada.

"Esto es mi vida", se le escucha decir mientras habla por teléfono con desesperación.

¿Quién es Natalie Reynolds?

Es una creadora de contenido de 26 años nacida en Los Ángeles.

Comenzó su carrera en redes sociales con videos de baile y sincronización de labios, pero más tarde se hizo conocida por sus bromas y contenido cómico sobre relaciones. Su pareja, Zachary Huelsman, aparece frecuentemente en sus publicaciones.