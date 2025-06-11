Tiktokers

'Influencer' suplica a TikTok que le regresen su cuenta: puso en riesgo la vida de mujer en situación de calle

La cuenta de Natalie Reynolds fue suspendida luego de que la 'influencer' pusiera en peligro la vida de una mujer en situación de calle a cambio de dinero.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Papá de Valeria Márquez habría saqueado casa de la fallecida 'influencer': "Buscó artículos lujosos"

La cuenta de la 'influencer', Natalie Reynolds, en TikTok fue suspendida, tras haber puesto en riesgo la vida de una mujer en un reto por dinero.

En un video que circula en redes sociales, en mayo pasado la 'tiktoker' le ofreció 20 dólares a una mujer en situación de calle para que se aventara a un lago de Austin, Texas, como parte de por una supuesta "búsqueda del tesoro". Sin embargo, no sabía nadar, por lo que tuvo que ser auxiliada por miembros del departamento de bomberos.

PUBLICIDAD

Cuando los servicios de emergencia llegaron, la 'influencer' huyó del lugar en compañía de su equipo de trabajo.

Natalie Reynolds habría puesto en peligro la vida de una mujer con un reto en una transmisión.
Natalie Reynolds habría puesto en peligro la vida de una mujer con un reto en una transmisión.
Imagen Natalie Reynolds/TikTok

Más sobre Tiktokers

Mamá ‘Chicanera’ padece embates de radioterapia contra el cáncer: "Nuestro cuerpo no responde"
1:01

Mamá ‘Chicanera’ padece embates de radioterapia contra el cáncer: "Nuestro cuerpo no responde"

Univision Famosos
Hija de 3 años de Charlie Kirk ya sabe que murió: esposa del ‘influencer’ así se lo dijo
0:57

Hija de 3 años de Charlie Kirk ya sabe que murió: esposa del ‘influencer’ así se lo dijo

Univision Famosos
Famoso ‘influencer’ deja las redes para ser sacerdote: así confesó su vocación
1:00

Famoso ‘influencer’ deja las redes para ser sacerdote: así confesó su vocación

Univision Famosos
Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido
1:00

Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido

Univision Famosos
Alicia Villarreal cumple 54 años y llora junto a su novio ‘tiktoker’ al que le lleva 12
0:59

Alicia Villarreal cumple 54 años y llora junto a su novio ‘tiktoker’ al que le lleva 12

Univision Famosos
Alicia Villarreal anuncia romance con ‘tiktoker’: ¡ya se tatuaron en pareja!
1:00

Alicia Villarreal anuncia romance con ‘tiktoker’: ¡ya se tatuaron en pareja!

Univision Famosos
Muere famoso ‘influencer’ tras caer 20 pies por una pendiente: esto le pasó
0:59

Muere famoso ‘influencer’ tras caer 20 pies por una pendiente: esto le pasó

Univision Famosos
Confirman causa de muerte de la ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’, “hermana” de Tekashi 6ix9ine
2 mins

Confirman causa de muerte de la ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’, “hermana” de Tekashi 6ix9ine

Univision Famosos
Antonia ‘La Chicanera’ por fin revela la carita de su bebé a 6 semanas de nacido: así se ve
0:55

Antonia ‘La Chicanera’ por fin revela la carita de su bebé a 6 semanas de nacido: así se ve

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine
2 mins

Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine

Univision Famosos

Suspenden cuenta de TikTok de Natalie Reynolds

Tras el desafortunado reto que puso en peligro la vida de la mujer, la cuenta de Tiktok de Natalie Reynolds fue suspendida de la plataforma, por lo que el 9 de junio acudió a las oficinas de la plataforma para solicitar que se la regresaran.

En un video que circula en redes sociales, se aprecia cómo la joven llora mientras suplica que le devuelvan su perfil, pero la puerta del edificio estaba cerrada.

"Esto es mi vida", se le escucha decir mientras habla por teléfono con desesperación.

¿Quién es Natalie Reynolds?

Es una creadora de contenido de 26 años nacida en Los Ángeles.

Comenzó su carrera en redes sociales con videos de baile y sincronización de labios, pero más tarde se hizo conocida por sus bromas y contenido cómico sobre relaciones. Su pareja, Zachary Huelsman, aparece frecuentemente en sus publicaciones.

A pesar del veto en TikTok, sigue activa en otras plataformas como Instagram y Kick, donde realiza transmisiones en vivo.

@derekb722

I saw her at TikTok headquarters trying to get unbanned 😭 #fyp #nataliereynolds

♬ original sound - Derek
Relacionados:
TiktokersNatalie ReynoldsTikTokInfluencerCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD