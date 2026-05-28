Naim Darrechi Naim Darrechi, ex de Yeri Mua, queda en libertad tras ser detenido por presunto incidente en avión Naim Darrechi, exnovio de Yeri Mua, fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México por presuntamente infligir la ley durante un vuelo.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Así fue la detención de Naim Darrechi, ex de Yeri Mua, en pleno aeropuerto: video del tenso momento

Naim Darrechi, exnovio de Yeri Mua, quedó en libertad la madrugada de este 28 de mayo, luego de que la noche del miércoles 27 fuera detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras un presunto incidente ocurrido durante un vuelo procedente de Puerto Vallarta.

¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi?

PUBLICIDAD

Según los reportes, elementos de seguridad bajaron al 'influencer' español al aterrizar tras la denuncia de una sobrecargo, quien lo acusó de presuntamente utilizar un 'vapeador' durante el vuelo, actividad prohibida en México.

Videos que circulan en redes sociales muestran el altercado entre el equipo de trabajo de Naim y personal de la aerolínea, antes de la llegada de las autoridades.

Tras su detención, el español fue llevado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para rendir su declaración.

La empresaria e 'influencer' Sol Léon realizó transmisiones en vivo para denunciar lo ocurrido, asegurando que la acusación se trató de un malentendido y que el dispositivo electrónico no pertenecía al español.

Según su versión, el 'vapeador' habría sido encontrado en el asiento y entregado a la tripulación, negando que Darrechi estuviera fumando durante el vuelo.

"Naim lo agarra, se lo iba a dar a Katy. Te lo da. Y la azafata se lo pide, se lo da. Todo normal", explicó la empresaria en la transmisión.

La madrugada de este 28 de mayo, el español reapareció en redes para informar que había sido dejado en libertad y agradeció al licenciado Víctor Carrillo por ayudarlo.