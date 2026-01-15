Hijos de famosos Muere supuesta hija “secreta” de Freddie Mercury: padecía “rara” enfermedad Bibi, la presunta descendiente del líder de Queen, perdió la vida a los 48 años. Su existencia fue revelada hace solo unos meses.



Video Muere ‘influencer’ a los 38 años tras someterse a cirugía estética: deja una hija pequeña

Bibi, la supuesta hija “secreta” de Freddie Mercury, ha muerto a los 48 años, dio a conocer su familia este 15 de enero.

De acuerdo con Daily Mail, el viudo de ‘B’, Thomas, les comunicó que ella falleció “en paz tras una larga batalla contra el cordoma, un raro cáncer espinal”.

PUBLICIDAD

Según la Mayo Clinic, dicha enfermedad “empieza en los huesos de la columna vertebral o en el cráneo” y suele afectar a los “adultos de entre 40 y 60 años”.

La pareja de la cantante detalló que ella dejó a sus dos hijos, uno de nueve y otro de siete años, pero se manifestó positivo.

“B se encuentra ahora con su amado y amoroso padre en el mundo de los pensamientos. Sus cenizas fueron esparcidas al viento sobre los Alpes”, expresó.

¿Qué se sabe de la “hija” de Freddie Mercury?

Fue Lesley Ann Jones quien reveló la existencia de Bibi en su libro llamado ‘Love, Freddie’, publicado el verano pasado.

Ella relató que presuntamente el líder de Queen la procreó en “secreto” durante una aventura, en 1976, y aseveró que tiene evidencia de ADN para respaldarlo.

Detalló que, alegadamente, el cantautor la tuvo con una amiga casada, así que mantuvo oculta su existencia, aunque ella lo veía en sus conciertos.

Según la autora, el músico inglés compuso dos canciones sobre su retoño, ‘Bijou’ y ‘Don’t Try So Hard’, y que sostuvo con ‘B’ “una estrecha relación hasta su deceso en 1991”.

Ahora, la escritora mencionó que se encuentra “devastada” por la defunción de quien “se convirtió en mi amiga íntima”.

“Acudió a mí con un objetivo desinteresado: dejar de lado a todos aquellos que han tenido rienda suelta a la historia de Freddie durante 32 años, desafiar sus mentiras y su reescritura de su vida, y entregar la verdad”, sentenció.

“Al final de su vida, era lo único que le importaba. Estuvo muy enferma durante los cuatro años que trabajamos juntas, pero tenía una misión. Se priorizó a sí misma y a sus propias necesidades”, indicó al medio.

PUBLICIDAD

Su historia se basa en 17 volúmenes de diarios que, dice, Mercury le dio a Bibi en 1991, antes de perecer de neumonía bronquial causada por el SIDA.