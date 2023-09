Protagonista de 'Amor en Custodia' se quiebra al hablar de la muerte de Silvina Luna

"Una vez me comuniqué porque ella se había ido a Jamaica o no me acuerdo a dónde, estaba haciendo como un retiro espiritual, haciendo yoga, algo con el budismo, no me acuerdo bien, en ese momento yo la llamé, me quise comunicar por Instagram porque no tenía el teléfono porque estaba dispuesta a irme porque el lugar era divino, se veía una paz y estaba muy bien", señaló en la entrevista.