Edén Muñoz

Muere mujer durante concierto de Edén Muñoz: cayó desde una altura de 26 pies, reportan

De acuerdo con los informes, una asistente al show perdió la vida luego de precipitarse desde la zona Platino hasta el suelo. El cantante no se ha pronunciado al respecto.

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Por:Dayana Alvino
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Una mujer murió durante el concierto que Edén Muñoz ofreció en la Arena GNP, en Acapulco, Guerrero, de acuerdo con reportes.

Según Quadratín Guerrero, la víctima perdió la vida tras “caer desde una altura de ocho metros”, unos 26 pies, al interior del recinto.

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¿Qué le pasó a la mujer en el concierto de Edén Muñoz?

La agencia de noticias detalla que “autoridades ministeriales” indicaron que la occisa, de 44 años, fue “identificada como Viridiana ‘N’”, quien acudió a la presentación de Edén Muñoz con “su esposo”.

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De acuerdo con los reportes, puntualiza el medio, el accidente sucedió cuando ella “resbaló con una lata de aluminio y cayó desde la zona Platino hasta el piso”.

“Paramédicos le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron en ambulancia a un hospital, sin embargo, más tarde se confirmó su fallecimiento”.

Alegadamente, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a la clínica, donde hicieron las diligencias correspondientes.

“Posteriormente, autorizaron que el cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites legales”, explicaron.

Hasta el momento, ni el intérprete de ‘Chale’ ni los responsables del complejo en el que se efectuó el show se han pronunciado al respecto.

El cantautor, no obstante, sí enalteció el éxito de su actuación: “¡Qué locura lo de ayer, Acapulco! Como les dije, para mí lo más valioso es ver a mi gente con la mochila más ligera después de un show”.

“Para eso es mi música y es de ustedes. Los quiero mucho”, concluyó su misiva en Instagram, que acompañó con fotografías y clips del evento.

Pelea en concierto de Edén Muñoz

En el mismo espectáculo, expone TVyNovelas, en otra área del establecimiento se registró una pelea entre asistentes en las gradas.

En videos, que se publicaron en redes sociales, se puede observar cómo un grupo se enfrenta entre golpes y patadas.

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