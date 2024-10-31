Muere actriz de ‘La Usurpadora’ y ‘El Señor de los Cielos’: su hijo la despide con emotivo mensaje

Video 'Don Camerino’ 'desapareció’ antes de morir: el misterio del actor Juan Verduzco de La Familia P. Luche

Marisela Berti, actriz conocida por sus interpretaciones en proyectos como ‘El Señor de los Cielos’, murió a los 74 años.

La noticia fue dada a conocer en un comunicado por su exesposo, Chucho Avellanet, y sus dos hijos, Armando Avellanet y Alejandro Walerstein, ‘El Greñas’.

“Ella falleció ayer en la tarde en Ciudad de México, en donde residía hace muchos años junto a Alejandro”, especificaron, de acuerdo con El Nuevo Día.

“Marisela fue una mujer y madre espectacular, una actriz de primer orden, que dejó en toda la familia huellas de amor, que serán imborrables para todos nosotros”, indicaron.

Ellos solicitaron “espacio para poder manejar este duelo” y pidieron “eleven una oración” por el eterno descanso de la intérprete.

Marisela Berti falleció a los 74 años. Imagen Marisela Berti/Instagram

Marisela Berti se recuperó de un infarto cerebral

Hasta el momento, los familiares de Marisela Berti no han dado a conocer la causa de su deceso, ni pormenores de las honras fúnebres que se realizarán.

En enero de 2022, Berti sufrió un infarto cerebral en el hemisferio derecho, por lo que fue hospitalizada “delicada de salud” durante seis meses.

“En la primera etapa estuvo en terapia intensiva y una vez superada la mayor gravedad, ahora se encuentra en etapa de recuperación”, detallaron Alejandro y Armando en un perfil de GoFundMe.

“Los médicos recomendaron practicar una serie de terapias neurológicas para que ella vuelva a recuperar su independencia”, agregaron.

En julio de ese año, Armando compartió con el programa ‘Lo sé todo’ que su madre ya no se encontraba internada y que “la mejoría ha sido abismal”.

“Ella está hablando mucho más claro, está haciendo muchas más terapias físicas. Ella está yendo a un hospital de rehabilitación y va a entrar ahora en una terapia que es un poco más, vamos a decir, agresiva”, comentó.

En septiembre de este 2024, la actriz y amiga de Berti, Mimi Lazo, reveló vía Instagram que tenía “ya más de un año” sin comunicarse con ella.

“Su hermana Marina sabe que vive en Cuernavaca, en la casa del enfermero, que la ha venido cuidando este año, pero tampoco ella tiene la dirección”, explicó.

Hijo de Marisela Berti la despide con emotivo mensaje

La noche de este 30 de octubre, Alejandro Walerstein recurrió a la red social para dedicarle unas sentidas palabras a su mamá Marisela Berti tras su partida.

“Gracias. Gracias por ser la mejor mamá para mí y para mi hermano. Gracias por haberme escogido el mejor padre. Gracias por enseñarme a amar incondicionalmente…”, anotó.

“Descansa y dale un abrazo muy fuerte a mi papá de mi parte, dile que también lo extrañó”, escribió para concluir.

Él acompañó su misiva con una fotografía en la que aparece con la intérprete, tomados de la mano, uniendo sus cabezas y sonriendo.

A lo largo de su trayectoria, Marisela participó en telenovelas como ‘La Usurpadora’, versión venezolana de 1971, ‘Sacrificio de mujer’, ‘La indomable’, ‘Doña Bárbara’ y ‘Mi amada Beatriz’.