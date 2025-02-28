Muere Luis Couturier, actor de Soñadoras y Amor Real, a los 87 años

Video Revelan llamada que el cuidador hizo al 911 tras encontrar sin vida a Gene Hackman y su esposa

Luis Couturier, actor de Soñadoras y Amor Real, murió a los 87 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes de México la tarde del viernes 28 de febrero a través de una publicación de Instagram.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Luis Couturier. Actor de amplia carrera en teatro, cine y televisión. Es recordado por sus entrañables personajes en novelas como Porque el amor manda, Pasión y El color de la pasión”, informaron.

La ANDI no reveló la causa de muerte del veterano actor. Sin embargo, en la misma publicación envió sus condolencias a los familiares del intérprete mexicano.

"A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", agregaron.

Así se dio a conocer la muerte del primer actor Luis Couturier. Imagen ANDI / Instagram



Por medio de redes sociales, su familia dio a conocer que Luis Armando Couturier Pumarino falleció el jueves 27 de febrero en Puebla, México, y que sería el sábado 1° de marzo que se celebraría una misa en su honor.

“Su partida deja un gran vacío en nuestros corazones, pero su amor y recuerdo vivirán por siempre en nosotros”, destacaron.

El sábado 1 de marzo se celebrará una misa en su honor en Puebla, México. Imagen Facebook

¿Quién fue Luis Couturier?

Luis Armando Couturier Pumarino nació el 25 de agosto de 1937. El actor comenzó su carrera como caricaturista en 1957 en medios como El Universal, El diario de Jalapa y Revista Jajá.

Si embargo, fue en 1978 cuando debutó en la película ‘Llovizna’ y más tarde en la telenovela ‘Mamá Campanita’.