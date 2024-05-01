Muere Brian James McCardie, actor de la serie 'Outlander'

Video Días antes de morir, el comediante Benjamín González reveló los problemas de salud que enfrentó

Brian James McCardie murió repentinamente a los 59 años el 28 de abril en su natal Escocia.

El fallecimiento del actor conocido por su trabajo en producciones como 'Outlander', 'Rebellion' y 'The Musketeers' fue confirmado por su hermana, Sarah McCardie, a través de red social X, antes Twitter.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Brian James McCardie, amado hijo, hermano, tío y querido amigo de muchos. Brian murió repentinamente en su casa el domingo 28 de abril. Un actor maravilloso y apasionado en el escenario y la pantalla, Brian amaba su trabajo, impactó en muchas vidas y se fue demasiado pronto. Lo amamos y lo extrañaremos mucho".

Muere el actor Brian James McCardie. Imagen Sarah McCardie/X

¿Quién era Brian James McCardie?

El actor nacido en Glasgow, Escocia, dejó huella en la industria del entretenimiento al participar en más de 80 producciones en cine y televisión.

Entre sus proyectos más exitosos se encuentra la serie 'Outlander', 'Shameless', 'Eastenders' y 'Line of Duty', solo por mencionar algunas.

Recientemente, McCardie trabajó en la serie de 10 capítulos titulada 'Outlander: Blood of my blood', basada en la exitosa serie 'Outlander' que debutó en pantalla en 2014. Su último crédito fue en la película 'The Rising of the Sap', cuya fecha de estreno aún está pendiente.