Muere la periodista Alice Stewart a los 58 años: lo que se sabe de su extraño fallecimiento

Alice Stewart, periodista de la cadena CNN, fue encontrada sin vida en una calle cerca de su domicilio en Belle View, Virginia, la madrugada del 18 de mayo. La especialista en temas de política tenía 58 años.

Lo que se sabe de la muerte de Alice Stewart

El fallecimiento de la periodista continúa siendo investigado por las autoridades, aunque todo apunta que fue a causa de una emergencia médica.

El cuerpo de Stewart fue encontrado al aire libre en el vecindario Belle View, al norte de Virginia, la madrugada del sábado 18 de mayo.

No hay sospecha de ningún tipo de crimen y los oficiales creen que ocurrió por un problema de salud.

A pesar de que la analista de CNN recibió atención médica inmediata, no se pudo hacer nada.

Las autoridades informaron que no se hallaron indicios de violencia o crimen en el lugar, sugiriendo que la causa de la muerte podría ser natural o por un accidente.

¿Quién fue Alice Stewart?

Nació el 11 de marzo de 1966 en Atlanta, Georgia. Inició su carrera en los noticieros locales antes de mudarse a Little Rock, donde consolidó su presencia en la industria televisiva.

Su conocimiento en política le permitió asesorar en varias campañas a figuras del Partido Republicano como Michele Bachmann, Rick Santorum y Ted Cruz.

Alice Stewart, ganadora de un Emmy, se unió a las filas de CNN como comentarista política, donde trabajó hasta sus últimos días.