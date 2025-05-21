Miss Mundo Somalia 2025 sufrió mutilación genital femenina en su niñez: su traumática experiencia

Video Hija de Lili Estefan oficialmente candidata a Miss Universo Cuba 2025: a esta región representará

Zainab Jama, representante de Somalia en Miss Mundo 2025, reveló públicamente que fue víctima de mutilación genital femenina (MGF) cuando tenía solo 7 años.

Su testimonio, compartido durante la etapa 'Head to Head' del concurso de belleza, conmovió a la audiencia y a la presidenta del certamen, Julia Evelyn Morley, quien subió al escenario para abrazarla en señal de apoyo.

"Como sobreviviente de la mutilación genital femenina, hablo por los millones de niñas cuyas voces fueron silenciadas antes de que tuvieran la oportunidad de vivir libremente", expresó Jama en el escenario con la voz entrecortada.

¿En qué consiste la mutilación genital femenina?

La joven relató que fue sometida a la práctica conocida como infibulación, una de las formas más severas de MGF, por tres mujeres sin formación médica, bajo la justificación de una tradición cultural.

Zainab describió con crudeza el procedimiento: "Me cortaron el clítoris, luego los labios internos y externos. Recuerdo que grité de dolor porque no se usa anestesia. No hay consuelo, solo sangre y silencio".

Tras la intervención, fue encerrada durante días con las piernas atadas, sin acceso a cuidados médicos.

El testimonio de Jama no solo fue un acto de valentía personal, sino también una denuncia pública contra una práctica que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, afecta a más del 90% de las niñas en Somalia.

Zainab Jama desea erradicar la práctica

Actualmente, Zainab lidera la Fundación Iniciativa Femenina, un proyecto que busca erradicar la MGF y brindar apoyo a otras sobrevivientes.

La Organización Miss Mundo, bajo el lema 'Belleza con Propósito', ha respaldado su causa, destacando la importancia de visibilizar estas realidades en plataformas globales.

"Aquí hay una voz que hay que escuchar. Debemos hacerles entender que esto tiene que parar", declaró Morley tras el testimonio.