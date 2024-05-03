Actor de Vencer la Ausencia es víctima de robo y cree que “no habrá justicia”: esto le pasó

Miguel Martínez utilizó sus redes sociales para reportar que fue víctima de un robo la noche del jueves 2 de mayo mientras cenaba en un restaurante en la Ciudad de México.

El actor de ‘Vencer la Ausencia’ relató que el incidente ocurrió en el valet parking de Salvaje, donde al buscar algunos objetos que tenía en su automóvil, se dio cuenta de que ya no estaban allí.

“Vine a un lugarcito de Polanco que se llama Salvaje. Está muy bonito y me la pasé muy bien, pero dejé mi coche en el valet y me robaron unas cosas que traía. El problema es que reporté algunas cosas que estaban a la vista y de repente me acordé de eso que traía y que era importante para mí, salimos a buscarlo, abrimos el carro y ya no estaban las cosas. Me da mucha tristeza”, relató en sus historias de Instagram.

Miguel Martínez fue víctima de robo en la Ciudad de México. Imagen Miguel Martínez / Instagram

No habrá justicia para Miguel Martínez: esto le pasó

A pesar de que el intérprete de 33 años logró identificar a la persona que se llevó su auto, los responsables del lugar no pudieron resolver el problema.

“Pregunté por la persona que se había llevado mi carro, y que vi quién era, pero no me quisieron dar mayor información, aunque se portaron amables, no hubo solución", dijo.

"No es la bronca contra el lugar, el valet es un servicio que contratan aparte. Me la pasé bien y es solo que me acordé de las cosas que traía en el carro. No hubo solución y no hubo nadie que me diera una razón, ni habrá justicia desgraciadamente, sabemos cómo son estas cosas… quieren pruebas de que estaba, pero ellos saben, se los pedí de la manera más amable, pero sé que no va a aparecer”, agregó.

Miguel Martínez subrayó que su denuncia tenía como objetivo alertar a futuros visitantes del lugar, ya que no era la primera vez que le sucedía algo similar.

“El mensaje es ‘tengan cuidado y no dejen su carro en el valet’ porque no es la primera vez que me pasa, qué triste”, sentenció.