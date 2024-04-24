Actor de 'Cómplices al rescate' habría amenazado a su pareja desaparecida con agredir a su hija

Video Mickey Santana asegura que es inocente: el actor reaparece tras ser acusado de trata de personas

Ha pasado casi un año desde que el actor Mickey Santana fue acusado de estar involucrado en la desaparición de su pareja, Ana Victoria Ruiz Palacios.

Según los familiares de ‘Vico’, como la llaman cariñosamente, ella viajó desde Guadalajara, Jalisco, a la Ciudad de México en abril de 2022 para reunirse con el artista y después de eso no volvieron a verla.

Tras las acusaciones en su contra, Santana dijo ser inocente e inclusive afirmó que desde 2018 había “recibido múltiples amenazas” de Ana, quien, puntualizó, ya no era más su novia.

Sin embargo, en octubre del año pasado, María de la Paz Palacios, madre de Ruiz, aseveró que él sigue siendo el “principal sospechoso” de lo que le haya sucedido a su hija, que tiene una pequeña de nombre Regina.

Afirman que Mickey Santana habría amenazado a ‘Vico’ con dañar a su hija

A dos años de la desaparición de Ana Victoria Ruiz, el programa ‘De primera mano’ dio a conocer el testimonio de una “amiga” de ella, quien realizó nuevas imputaciones sobre Mickey Santana.

De acuerdo con el programa, la fuente expuso que el famoso se “alejó de ‘Vico’ un tiempo, pero al regresar con ella admitió padecer una enfermedad mental”.

“Cuando apareció, él le contó que estuvo en una clínica psiquiátrica porque intentó suicidarse, que él sí tenía problemas de depresión”, narró la susodicha.

Esta persona, que pidió no ser identificada, también reveló que presuntamente el protagonista de telenovelas como ‘Cómplices al rescate’ amenazó a su enamorada con dañar a su niña, Regina.

“Sí (era violento), sí. Llegué a ver muchos mensajes que le mandaba él a ‘Vico’ en donde decía cosas muy fuertes”, sentenció.

“Le decía que iba a cortar a su hija en pedacitos, a ella, a su familia, que los iba a desaparecer. Le decía cosas muy, muy, muy feas”, agregó.

A decir de la “amiga”, Santana igualmente habría violado la privacidad íntima de Ruiz: “Incluso llegó a mandar fotos y videos sexuales de ella a personas conocidas. O sea, estaba muy enfermo”.

Mickey Santana habría “planeado” el viaje de ‘Vico’ a México

En el ‘show’ matutino, por otro lado, dieron a conocer un audio que presuntamente grabó Ana Victoria Ruiz Palacios, el cual consideran “una prueba irrefutable” de que Mickey Santana “planeó el viaje” de ella a México.

En la grabación se escucha la voz de una mujer, supuestamente ‘Vico’, diciendo: “Me voy a ir a Acapulco, pero estoy viendo los vuelos y están carísimos”.

“Neta no sé si me funciona más irme a Ciudad de México y de (ahí) irme a Acapulco, o comprarlos directo, o sea no sé”, continúa.

“Ahorita tiene que ser porque si no me van a salir más caros. Ahorita están en $1,400, el de ida y de regreso, y eso lo que me depositó Mickey”, concluye.