Muere exparticipante de MasterChef a los 24 años: revelan por qué podría haber fallecido

“Cree en vos, haz lo que te gusta, lo que te apasione, que aflojar no sea tú opción ni tampoco la opción de los que te rodean. Comparte tu experiencia no te guardes nada, aprende de los que saben si queres ser bueno… Hoy corresponde seguir creciendo y aprendiendo, los resultados vienen solo, el éxito no es necesario pero la gloria sí”, sentenció en aquella ocasión.