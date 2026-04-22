Papás Por Conveniencia Actor de Papás por Siempre sorprende con mensaje tras tiroteo en Pirámides de Teotihuacán Martín Ricca compartió imágenes de la visita que él realizó al famoso lugar turístico, aparentemente en el pasado. El lunes, un hombre abrió fuego y asesinó a una persona e hirió a otras, en la Pirámide de la Luna.



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Martín Ricca, protagonista de la telenovela Papás por Siempre, sorprendió al publicar un breve mensaje en medio de la conmoción que continúa por el tiroteo ocurrido en las Pirámides de Teotihuacán, en México.

La noche de este 21 de abril el actor argentino compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías y videos de una visita que realizó al famoso destino turístico, aparentemente tiempo atrás.

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El también cantante acompañó las imágenes, en las que se le puede ver feliz en la cima de los monumentos y a bordo de un globo aerostático, con una corta, pero significativa misiva.

“Pirámide de paz”, escribió.

En la sección de comentarios, diversos usuarios de la plataforma le manifestaron su apoyo al artista. Alguien incluso le agradeció por “aportar fotos bonitas” del país y “contrarrestar las notas feas”.

Martín Ricca publicó este mensaje a horas del tiroteo en las Pirámides de Teotihuacán. Imagen Martín Ricca/Instagram

¿Qué sucedió en las Pirámides de Teotihuacán?

El lunes 20 de abril, alrededor de las 11:20 de la mañana, un hombre, posteriormente identificado como Julio César Jasso Ramírez, comenzó a realizar disparos mientras se encontraba en el primer descanso de la Pirámide de la Luna.

Ante las detonaciones, los turistas que se encontraban en el lugar comenzaron a correr. Algunos lograron descender de la estructura, pero otros fueron tomados como rehenes por el perpetrador.

En los minutos que duró el ataque, el agresor, de 27 años, ocasionó la muerte, por impacto de bala, de una mujer canadiense y dejó 13 personas lesionadas, de acuerdo con José Luis Cervantes Martínez, fiscal general del Estado de México.

A minutos de que iniciara su atentado, agentes de la Guardia Nacional arribaron al área y, después de que el sujeto abriera fuego en su contra, respondieron, hiriéndolo en una pierna.