Maripily Rivera tuvo un derrame cerebral: creyó que era síntoma de un procedimiento estético

En el 2021, Maripily Rivera dijo que el “estrés y la tristeza” le estaban causando problemas de salud. Específicamente, una gastritis que la estaba haciendo “sufrir” en ese momento.

Dos años después, parece que el estrés volvió a pasarle factura en su cuerpo, pero, ahora, de una manera más alarmante.

Maripily Rivera revela que sufrió un derrame cerebral

El pasado 2 de mayo, la empresaria de 45 años confesó que semanas atrás vivió un gran susto con lo que respecta a su salud: tuvo un derrame cerebral que estuvo a punto de pasar por alto.

En un programa de televisión, la boricua contó que ese día realizó sus actividades de manera normal hasta que, durante una plática casual, una amiga suya se dio cuenta de que su rostro tenía algo diferente.

“Me dice ‘ay Mari, tú tienes la boca virada y el ojito apagado’”.



En su momento, Maripily no le prestó atención a este detalle e, incluso, creyó que era un síntoma secundario de un procedimiento estético:

“Yo ignorante, ¿qué voy a pensar yo?, Le digo: ‘ay nena sí, eso fue que me inyecté los labios, es parte de eso’”.



No obstante, su amiga le hizo ver que se podía tratar de algo más grave y la instó a que fuera a una revisión médica. Maripily Rivera lo hizo y la respuesta de su doctor no fue alentadora:

“Mi médico me dijo: '¿Mari, tú estás bien? Porque yo creo que a ti te dio un ‘stroke’ (derrame cerebral en inglés)”.



Afortunadamente, la presentadora no tenía ningún otro síntoma, pero, por precaución, se hizo los estudios clínicos indicados, que, un día después, confirmaron las sospechas de su doctor.

“Sí me dio un derrame cerebral, pero fue algo leve. ¿En qué momento? No lo sentí. Me levanté y ve, ya tengo mi sonrisa (de lado)”.



Maripily Rivera teorizó que el estrés fue la causa de su derrame cerebral:

“Es mucho trabajo, el estrés, que mi hijo es corredor de carros y en ese momento tuvo un accidente fuerte… (Soy) perfeccionista”.

Maripily Rivera revela lo que aprendió después de su derrame cerebral

Si bien la situación no pasó a mayores, la también modelo sacó una lección importante de la misma.

“Aprendí, primeramente, a descansar. A dejarme llevar al cuerpo, el cuerpo está cansado, la mente, no estresarme tanto, bajarle un poco al trabajo”.



Previamente en la conversación, Maripily Rivera reveló que suele tener poco tiempo para ella misma, pues el trabajo, su familia y amistades ocupan la mayoría de sus horas al día.

