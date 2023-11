Familiar de Imelda Tuñón dice que su prima sí "quiere" a Maribel Guardia a pesar de los ataques

"Defender NO. Justificar NO. ¿Exponer lo que motivó eso? Sí. Es mi trabajo. Lamentar el error Sí. Quiero a mi prima, pero no puedo apoyar eso. Confiar en que fue la impresión y el miedo. Sí. La conozco y sé que la quiere. Lamentar lo que está pasando la Sra. Maribel SÍ. Y mucho", contestó a una usuaria que comentó que "¡No hay forma de defender un comentario así!".