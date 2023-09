María Elena Saldaña, 'La Güereja', rompe en llanto en funeral de Benito Castro

"Hubo una lectura que él no acudió, no sé por qué; el día que estuvimos para vestuario, creo que llegué primero yo y cuando yo ya me iba, las personas en el pasillo me dijeron: 'Acaba de irse Benito', y yo: ‘¿Pero, cómo no lo vi?', después se vino la lectura y no nos habíamos visto", narró.