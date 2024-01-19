Nació sano y una “mala praxis” le “fundió el cerebro”: sobrino de famosa cantante es hospitalizado

Video Federica Quijano fue golpeada por su hijo y tuvieron que hospitalizarla: explicó qué pasó

La cantante mexicana María del Sol reveló que su sobrino Damián se encuentra actualmente hospitalizado, situación que la tiene en angustia.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que, este 19 de enero, la intérprete dio a conocer que llevan “dos días en el hospital”, por lo que “el corazón se duele”.

En agosto de 2021, la artista contó a TVNotas que tras el fallecimiento de su hermana Peggy Echánove, se quedó al cuidado de Damián, quien padece desde pequeño un daño cerebral.

En su reciente mensaje, ella dejó claro que continúa sin asimilar que un error médico haya ocasionado la condición con la que vive su ‘sobrinhijo’, como lo llama.

“Hay cosas que jamás entenderemos, como el que un niño nazca perfectamente sano y una mala praxis le funda el cerebro… y cambia la vida del pequeño y de aquellos que le amamos”, indicó.

Damián, sobrino de María del Sol, enfrentaría un problema de salud. Imagen María del Sol/Instagram



Hasta el momento, María del Sol no ha brindado detalles de la razón por la que Damián tuvo que ser internado ni acerca de su estado actual.

¿Qué le ocurrió al sobrino de María del Sol?

En la misma charla con el medio antes citado, María del Sol compartió la historia del porqué la salud de Damián resultó afectada.

“(Él) fue un niño muy deseado por Peggy, nació totalmente saludable, pero lamentablemente a los 2 años comenzó a tener problemas de coordinación”, recordó.

“Mi hermana lo llevó con un médico que le dio una medicina equivocada, no se detectó exactamente cuál fue, pero le destrozó gran parte del cerebro, se comenzó a convulsionar y quedó con daño cerebral”, agregó.

Ante lo ocurrido, a ‘Peguita’, apodo con el que la nombran, le dijeron que “su hijo jamás podría caminar, que no iba a hablar y que iba a quedar como un vegetal”.

“Sin embargo, (ella) siempre hizo todo lo posible por sacarlo adelante, lo llevó a todas las terapias habidas y por haber, de motricidad y de lenguaje”, explicó.

Gracias a dichos esfuerzos, Damián, de 45 años, sí logró presentar una mejoría, aunque “siempre será un niño especial de 4 años” debido a la encefalopatía hipóxico-isquémica.

“Hoy en día mi sobrinhijo camina, con dificultad, pero lo hace, e incluso entabla conversaciones pequeñas. Sin duda, mi hermana dejó hecho un gran trabajo con Damián y a raíz de su muerte, yo me hago cargo de él en todos los aspectos”, mencionó.

María del Sol afirma que su sobrino Damián logró tener avances pese al "daño cerebral" que sufrió. Imagen María del Sol/Instagram

Fue en marzo de 2021 cuando Peggy perdió la vida a causa de un paro cardíaco, detalló TVNotas, al igual que la madre de ambas, Josefina Echánove, cuyo deceso ocurrió sólo dos meses antes.

María del Sol revela la parte “difícil” de cuidar a Damián

Durante una honesta plática con la presentadora Anette Cuburu, para su canal de YouTube, María del Sol se sinceró sobre las complicaciones de estar a cargo de su sobrino.

“Generalmente está bien, pero tiene sus arranques en los que te puede mandar al hospital, eso es lo difícil, porque tiene una fuerza”, reconoció.