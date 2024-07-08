Margot Robbie, protagonista de 'Barbie', está embarazada de su primer hijo: mostró su pancita
La actriz y productora australiana fue captada mostrando su pancita de embarazo. Margot Robbie espera a su primer hijo, fruto de su matrimonio con el director Tom Ackerley.
La actriz Margot Robbie, de 34 años, está esperando a su primer bebé con su esposo, Tom Ackerley. La noticia se dio a conocer después de que se le viera luciendo su pancita de embarazo el domingo 8 de julio, durante unas vacaciones en el Lago Como, Italia.
Aunque la pareja aún no ha hecho un comunicado oficial, People reporta que, "varias fuentes" confirmaron que la protagonista de Barbie sí está embarazada.
Se desconoce cuándo nacerá el bebé y su sexo.
MARGOT ROBBIE IS PREGNANT😭 CONGRATS MOTHER pic.twitter.com/PDNbhcho9m— pop culture gal (@allurequinn) July 7, 2024
La historia de amor de Margot Robbie y Tom Ackerley
Margot Robbie y Tom Ackerley se conocieron en 2013 mientras trabajaban en la película 'Suite Française', donde él se desempeñaba como asistente de dirección y ella llevaba un papel protagónico.
Se casaron en 2016 en una ceremonia privada en Byron Bay, Australia. La pareja ha mantenido una relación privada desde entonces.