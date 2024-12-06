Lupillo Rivera

Lupillo Rivera es hospitalizado de emergencia: cancela conciertos

El cantante enfrenta problemas de salud que lo llevaron al hospital. Esto se sabe del padecimiento de Lupillo Rivera.

Univision picture
Por:Univision

Lupillo Rivera fue hospitalizado debido a problemas estomacales causados por una bacteria. Según un comunicado emitido por su equipo de trabajo este jueves, el artista comenzó a presentar síntomas de dolor estomacal a principios de esta semana.

PUBLICIDAD

Más sobre Lupillo Rivera

¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos
1:29

¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos

Univision Famosos
¿Belinda y Lupillo Rivera querían ser papás de gemelas?: él habla como nunca de su “noviazgo”
0:59

¿Belinda y Lupillo Rivera querían ser papás de gemelas?: él habla como nunca de su “noviazgo”

Univision Famosos
Lupillo Rivera y Belinda: él sostiene que tuvieron “noviazgo” y hablaron de tener “gemelas”
2 mins

Lupillo Rivera y Belinda: él sostiene que tuvieron “noviazgo” y hablaron de tener “gemelas”

Univision Famosos
Lupillo se está quedando sordo y al borde de las lágrimas da detalles de su enfermedad 
0:57

Lupillo se está quedando sordo y al borde de las lágrimas da detalles de su enfermedad 

Univision Famosos
Hijas de Lupillo así reaccionan cuando les dice que una “amiga” de ellas quiere que la invite a salir
0:49

Hijas de Lupillo así reaccionan cuando les dice que una “amiga” de ellas quiere que la invite a salir

Univision Famosos
Lupillo reacciona tras explosión que le quemó la cara a una de sus hijas
0:57

Lupillo reacciona tras explosión que le quemó la cara a una de sus hijas

Univision Famosos
Hija de Lupillo Rivera sufre fuertes quemaduras en la cara: en llanto cuenta qué le pasó
1:05

Hija de Lupillo Rivera sufre fuertes quemaduras en la cara: en llanto cuenta qué le pasó

Univision Famosos
¿A qué se dedican los hijos de Jenni Rivera? Chiquis no es la única que siguió sus pasos en la música
3 mins

¿A qué se dedican los hijos de Jenni Rivera? Chiquis no es la única que siguió sus pasos en la música

Univision Famosos
Mayeli Alonso encontró el amor tras más de una década casada con Lupillo Rivera
3:01

Mayeli Alonso encontró el amor tras más de una década casada con Lupillo Rivera

Univision Famosos
¡Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. ya son papás!: estas son las primeras imágenes de su bebé tras el parto
1:02

¡Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr. ya son papás!: estas son las primeras imágenes de su bebé tras el parto

Univision Famosos

Por recomendación médica, el cantante se encuentra en tratamiento y en reposo absoluto para preservar su salud.

Lupillo Rivera fue hospitalizado por problemas estomacales.
Lupillo Rivera fue hospitalizado por problemas estomacales.
Imagen Lupillo Rivera/Instagram

Lupillo Rivera cancela presentaciones

El hermano de Jenni Rivera se vio obligado a cancelar las presentaciones programadas para los días 6, 7 y 8 de diciembre en Cuernavaca, Morelos; Rodeo Texcoco, Estado de México; y San Nicolás, Puebla.

El equipo del cantante ofreció sus "más sinceras disculpas" y aclaró que la salud de Lupillo es su principal prioridad.

Además, agradecieron "profundamente la comprensión y el apoyo" de sus fanáticos en "estos momentos y esperamos poder reprogramar estas fechas en un futuro cercano para cumplir con nuestro compromiso con ustedes".

Relacionados:
Lupillo RiveraFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD