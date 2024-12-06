Lupillo Rivera es hospitalizado de emergencia: cancela conciertos

Lupillo Rivera fue hospitalizado debido a problemas estomacales causados por una bacteria. Según un comunicado emitido por su equipo de trabajo este jueves, el artista comenzó a presentar síntomas de dolor estomacal a principios de esta semana.

Por recomendación médica, el cantante se encuentra en tratamiento y en reposo absoluto para preservar su salud.

Lupillo Rivera fue hospitalizado por problemas estomacales. Imagen Lupillo Rivera/Instagram

Lupillo Rivera cancela presentaciones

El hermano de Jenni Rivera se vio obligado a cancelar las presentaciones programadas para los días 6, 7 y 8 de diciembre en Cuernavaca, Morelos; Rodeo Texcoco, Estado de México; y San Nicolás, Puebla.

El equipo del cantante ofreció sus "más sinceras disculpas" y aclaró que la salud de Lupillo es su principal prioridad.