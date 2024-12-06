Lupillo Rivera es hospitalizado de emergencia: cancela conciertos
El cantante enfrenta problemas de salud que lo llevaron al hospital. Esto se sabe del padecimiento de Lupillo Rivera.
Lupillo Rivera fue hospitalizado debido a problemas estomacales causados por una bacteria. Según un comunicado emitido por su equipo de trabajo este jueves, el artista comenzó a presentar síntomas de dolor estomacal a principios de esta semana.
Por recomendación médica, el cantante se encuentra en tratamiento y en reposo absoluto para preservar su salud.
Lupillo Rivera cancela presentaciones
El hermano de Jenni Rivera se vio obligado a cancelar las presentaciones programadas para los días 6, 7 y 8 de diciembre en Cuernavaca, Morelos; Rodeo Texcoco, Estado de México; y San Nicolás, Puebla.
El equipo del cantante ofreció sus "más sinceras disculpas" y aclaró que la salud de Lupillo es su principal prioridad.
Además, agradecieron "profundamente la comprensión y el apoyo" de sus fanáticos en "estos momentos y esperamos poder reprogramar estas fechas en un futuro cercano para cumplir con nuestro compromiso con ustedes".