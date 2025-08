‘Influencer’ en polémica por video que grabó en el metro: un policía está involucrado

La influencer y creadora de contenido para adulto llamó la atención no solo por su video subido de tono sino por la presencia de un policía que, según confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sería un miembro activo de la corporación y se le estaría investigando.

¿Quién es Luna Bella?

“Acabo de nacer, soy una nueva criatura, mis pecados han sido perdonados. Mi primer amor es mi padre Dios, mis ojos están puestos en él y solo en él, está por delante de todo, el hombre me puede fallar pero él jamás, y le beso los pies delante de todos, no me importa lo que pensarán de mí”, escribía la influencer hace 8 años en Facebook.