Galán de ‘Lo Que La Vida Me Robó’ es acusado de no pagar la cuenta de un hotel

Luis Roberto Guzmán, uno de los galanes de la exitosa telenovela ‘Lo Que La Vida Me Robó’, está siendo acusado de no pagar la cuenta de un hotel.

Este 23 de junio, el actor recurrió a sus historias de Instagram para dar a conocer una presunta situación desagradable con el establecimiento.

“No visiten ni se hospeden en Casa Mauna, lugar que hasta hoy visitaba frecuentemente”, expresó en primer lugar.

“Hoy hemos recibido una atención al cliente pésima y de muy mal gusto. Miserable y ruin sus políticas y el trato de sus dueños”, afirmó.

El intérprete sentenció que en dicho negocio “para nada practican como personas lo que promueven en su cocina”.

“Y seguiré denunciándolos porque nadie merece en su descanso pasar por un horrible y mal educado trato”, adelantó.

“En resumen, avaros, cero empatía y sus respuestas son similares a máquinas programadas. De horror”, finalizó su misiva.

Luis Roberto Guzmán hizo su denuncia vía redes sociales. Imagen Luis Roberto Guzmán/Instagram

Acusan a Luis Roberto Guzmán de no pagar la cuenta

Ante las palabras de Luis Roberto Guzmán, Casa Mauna se pronunció por la misma vía, aunque en ningún momento lo nombraron a él.

“Nuestras políticas de pago siempre han sido claras. Aquí se muestra que el 50 % del pago debe hacerse al llegar al hotel”, expusieron.

“Lamentablemente, algunos huéspedes se negaron a pagar el saldo restante, alegando que ya habían realizado el pago total, sin proporcionar comprobantes”, añadieron.

En su comunicado, afirmaron que “en todo momento se les brindó un trato cordial y respetuoso”, así como que les trataron “de explicar la situación de la manera más amable”.

“Para nosotros, todos son iguales, sin importar la fama”, puntualizaron, dejando entrever que se referían al protagonista de melodramas. “Lamentamos que algunos se molestaran porque no hicimos excepciones con ellos”.

“Agradecemos el apoyo a nuestra comunidad y pedimos mantener la positividad y no caer en provocaciones de odio. Todos tienen derecho a expresar su opinión, pero siempre de manera respetuosa”, mencionaron.

Para sostener sus imputaciones, ellos mostraron un presunto comprobante “donde se muestra que los huéspedes fueron notificados sobre el saldo restante a pagar al llegar a la propiedad”.

Hotel en el que se hospedó Luis Roberto Guzmán rompe el silencio. Imagen Casa Mauna/Instagram

Luis Roberto Guzmán recalca su queja

Este lunes 24 de junio, Luis Roberto Guzmán volvió a la red social para reafirmar su reclamación en contra del alojamiento.

“Ayúdenme a difundir. El trato y política a los clientes es miserable, intransigente, desconfiado (aun cuando había visitado el lugar más de 10 veces) y sin posibilidad de diálogo”, anotó en un texto.

Luis Roberto Guzmán volvió a realizar su denuncia y pidió apoyo. Imagen Luis Roberto Guzmán/Instagram

En respuesta, Casa Mauna esclareció que si bien el recibo que previamente difundieron dice ‘pagado’, “esto se debe al formato general utilizado por Expedia para las notificaciones”.

“Se indicó clara y amablemente en varias ocasiones que sólo la mitad del pago había sido realizado y que el remanente debía pagarse al llegar a la propiedad”, insistieron.

“Los huéspedes fueron notificados de esto varias veces por diferentes medios, como se puede ver en los correos que se les enviaron antes de su reservación”, sumaron.

El comercio detalló que pese a sus “explicaciones amables y repetidas, los huéspedes negaban rotundamente la necesidad de pagar el saldo restante y no presentaron ningún comprobante bancario del supuesto pago adicional”.

Hasta el momento, Guzmán no ha divulgado ningún documento que compruebe que sí cubrió el costo total de su hospedaje.