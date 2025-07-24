Los Bukis develan su estrella en Hollywood y dedican emotivo mensaje a inmigrantes

Video El mensaje de Marco Antonio Solís por la estrella de Los Bukis en Hollywood

La icónica banda de música grupera mexicana, Los Bukis, ha dejado una huella imborrable en la historia de la música al recibir la estrella número 2817 en el prestigioso Paseo de la Fama de Hollywood. La emotiva ceremonia tuvo lugar el miércoles 23 de julio de 2025, en el emblemático 7060 Hollywood Boulevard, un sitio ya histórico para la música mundial.

Marco Antonio Solís, líder de la agrupación, expresó su profunda gratitud y emoción durante el evento. "Es un día muy especial, maravilloso, esto es una bendición de Dios, muchas gracias", afirmó.

Los Bukis dedican su estrella a inmigrantes

Con un gesto de gran significado, Solís dedicó este honor "a todos los inmigrantes reunidos aquí en este hermoso país, a todos los trabajadores que se esfuerzan todos los días por servir".

Durante su discurso, Solís también compartió un mensaje de esperanza y solidaridad: "Nuestro corazón está con toda la gente que sufre de pronto de estas adversidades que estamos pasando. Confiamos plenamente en que esto tenga una solución pronta y que Dios bendiga las mentes y el corazón de quienes tienen el destino".

Los Bukis develaron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Imagen Mezcalent

Destacó, además, que el tan esperado reencuentro de la banda fue crucial para este momento trascendental: "Gracias a nuestro reencuentro podemos estar celebrando esta estrella en el Paseo de Hollywood". El reconocimiento se produjo después de que el aclamado actor mexicano Demian Bichir ofreciera unas palabras en honor a la excelencia musical de la banda.

Fundada en 1973 en Michoacán por Marco Antonio Solís y Joel Solís, Los Bukis se consolidaron rápidamente como una de las formaciones más influyentes en el panorama musical latino. Con éxitos atemporales que han trascendido generaciones, como “Tu Cárcel”, “Chiquilla Bonita” y “Como Fui a Enamorarme de Ti”, el grupo ha logrado dejar una marca indeleble tanto en México como en Estados Unidos.