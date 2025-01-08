Lizzo presume en bikini su “dramática” transformación tras perder peso: “Estoy orgullosa”

Video “Solo quería cortarme el estómago y tirarlo”: el impactante camino de auto aceptación de Lizzo

Lizzo acaba de mostrar cómo luce actualmente su figura luego de su “dramática”, como lo califica Page Six, pérdida de peso.

Este 7 de enero, la cantante publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece luciendo un bikini negro y el cabello trenzado.

Lizzo apareció en bikini en un video que publicó en Instagram. Imagen Lizzo/Instagram

Ante la cámara, ella muestra cómo se realiza un masaje en todo el cuerpo con un par de piezas de madera, especiales para la terapia.

Lizzo mostró cómo se da un masaje con herramientas de madera. Imagen Lizzo/Instagram

Para describir el clip, la intérprete de ‘About damn time’, de 36 años, colocó lo que sería una especie de mantra.

“Estoy orgullosa de la manera en la que estás decidiendo mostrarte por ti misma. Estoy orgullosa de los límites que has establecido. Hoy te sucederán cosas increíbles. Ahora di eso 3 veces en voz alta”, escribió.

En la sección de comentarios de su ‘post’, sus seguidores la llenaron de halagos como: “¡Te ves increíble!” y “Creo que ella es tan hermosa”.

¿Cómo ha logrado bajar de peso Lizzo?

Aunque Lizzo ha guardado hermetismo acerca de cuánto ha adelgazado, una fuente aseguró a Life & Style, en septiembre pasado, que “ha perdido más de 60 libras”.

“Después de pesar 308 libras, ahora se dice que ha bajado a unas relativamente esbeltas 240 libras”, explicó el medio.

Días más tarde, la rapera aparentemente negó los rumores de que habría recurrido a tomar un medicamento para lograr enflacar.

“Cuando finalmente consigues acusaciones de [usar] Ozempic después de 5 meses de entrenamiento de peso corporal y déficit calórico”, anotó en la red social.

Para octubre, su entrenador personal, Corey Calliet, dijo a Business Insider que la artista “nunca quiso hacerlo, ni una sola vez”, refiriéndose al fármaco.

“Ozempic no se lleva ese reconocimiento. Ella realmente está trabajando. Está ganándose ese cuerpo que quiere”, sentenció.

Él detalló que la estrella pop realiza principalmente entrenamiento de circuito de alta intensidad, que acude cinco días a la semana al gimnasio desde mayo y que cambió su alimentación.

Lizzo habló así sobre su pérdida de peso

En abril de 2024, Lizzo se sinceró sobre el esfuerzo que estaba haciendo para adelgazar con el diario New York Times.

“He sido metódica, he ido perdiendo peso muy lentamente. No lo veo realmente porque –si alguien que está en el proceso de pérdida de peso natural lo sabe– perder peso es en realidad lo más lento del mundo y no lo notas hasta que lo notas”, explicó.