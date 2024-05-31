Lenny Kravitz está en celibato desde hace 9 años: esta es la razón

Video Grettell Valdez se encontró a su “amigo” Lenny Kravitz en el concierto de Paul McCartney en México

Lenny Kravitz lleva nueve años de celibato. A sus 60 años, el cantante ha optado por abstenerse de tener intimidad y encuentros casuales con sus parejas por razones con mucha profundidad.

El intérprete de ‘Fly Away’ contó a The Guardian que a sus 60 años se siente como cuando tenía 40, lo que atribuye a su estilo de vida y a que, desde hace nueve años prefiere el celibato al sexo causal.

“Apenas puedo creer la edad que tengo, pero es hermoso”, declaró el 30 de mayo al sitio británico.

La razón por la que Lenny Kravitz está en celibato

Lenny Kravitz declaró que tomó un voto de celibato hace 20 años, en 2005 y, aunque desde entonces ha mantenido su promesa de no tener relaciones íntimas hasta encontrar a su alma gemela, señaló que su decisión va más allá de lo superficial, pues su deseo es evitar los errores de su padre.

“Sí, es algo espiritual… Me he vuelto muy firme en mis costumbres, en mi forma de vivir”, afirmó el cantante.

“Después del matrimonio (con la actriz Lisa Bonet), me volví más como él. Me estaba convirtiendo en alguien que jugaba con los sentimientos de los demás. Y no me gustó. No quería ser ese tipo de persona. Así que tuve que abordar eso y me llevó años. Lo primero que hice, fue asumir la responsabilidad y el resto fue mantener la disciplina y no dejar que mis propios deseos se apoderen de mí”, resaltó.

Por último, Lenny Kravitz habló del abuso que sufrió cuando tenía 13 años por parte de una chica de 20 y cómo fue que su vida cambió cuando conoció a la madre de su hija Zoë.

“Es cierto. En el mundo de hoy, sí, eso sería considerado abuso y agresión sexual. Ella vio a ese chico adolescente que era en ese entonces, pensó que yo era lindo y quiso tener sexo conmigo. Muchos chicos habrían aprovechado esa oportunidad y la habrían disfrutado muchísimo, pero yo no", recordó.

“No llegamos a tener sexo, porque ella empezó y yo la detuve. Le dije que tenía novia. Ella pensó que era cómico... '¿Tienes novia?'. Yo era virgen en aquel momento. Ella dejó de hacerlo. Y no puedo hablar por todos, pero estoy convencido de que esa habría sido una fantasía para muchos chicos de mi edad, pero no era lo que yo quería”, dijo.

Lenny Kravitz y el matrimonio

Antes de convertirse en una estrella de rock, Romeo Blue, verdadero nombre de Lenny Kravitz, se enamoró de Lisa Bonet. Sin embargo, fue hasta que la actriz cumplió 20 años que se fugaron juntos y un año después se convirtieron en papás de Zoë.