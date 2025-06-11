Dan golpiza a actor de Por Ella Soy Eva mientras conducía evento: lo que se sabe

Video ¿Qué fue de Latin Lover? Su vida estuvo en riesgo por una bacteria

Víctor Manuel Reséndez Ruiz, mejor conocido como Latín Lover, fue agredido físicamente por el luchador Alberto del Río ‘El Patrón’ mientras conducía un evento de lucha libre en Monterrey, México.

De acuerdo con las imágenes, el actor de Por Ella Soy Eva se encontraba dirigiendo una conferencia de prensa sobre los eventos de la ‘Triplemanía Regia’ cuando Alberto del Río ‘El Patrón’ agredió físicamente al Hijo del Vikingo el 10 de junio.

PUBLICIDAD

Ante la actitud violenta que ‘El Patrón’ mostraba en contra del otro luchador ante la presencia de varios medios de comunicación, Latín Lover intentó frenarlo, recibiendo de éste algunos golpes.

“A ver Alberto, Alberto, Alberto, esto no es un ring de lucha libre, tienes que respetar a los medios de comunicación. Alberto, ya deja de hacer pen****das”, le dijo, provocando más la molestia del luchador, quien lo aventó.

“Compórtate, cab**n. Esto no es un ring de lucha libre”, le señaló mientras ‘El Patrón’ continuaba arremetiendo contra El Hijo del Vikingo.

No obstante, tras dejar en el suelo a su colega, el luchador mexicano arremetió contra Latín Lover.

“Tú ya no perteneces aquí”, le dijo tras tirarlo al suelo, colocarle un bote de basura en el brazo y lanzar una silla para lastimarlo.

@multimediosdeportes ¡SE ARMÓ LA BRONCA EN PLENA CONFERENCIA! 😱💥 Llega Alberto del Río a la conferencia de prensa y comienza su batalla: golpea al Hijo del Vikingo y Latín Lover. 📹 - Erick González ♬ original sound - Multimedios Deportes - Multimedios Deportes

Así reaccionó Latín Lover

Tras el incidente, el actor y bailarín lamentó la actitud de su colega, quien segundos después se retiró del lugar.

“Vimos a un cab**n que no tiene educación, que no respeta a los medios de comunicación, que sabe que además de niños, hay mujeres dentro de los medios de comunicación (…) Ojalá que la Comisión o alguien sancione este tipo de agresiones”, declaró a Multimedios.