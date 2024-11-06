Tras escándalo por tocamientos indebidos a sus fans, Lalo Mora dice estar "asustado": "Ellas se arriman"

Video Espinoza Paz acosado por una fan: la mujer intentó besarlo y la reacción del cantante se viralizó

El cantante de música norteña, Lalo Mora, ha sido objeto de múltiples acusaciones de acoso sexual en los últimos años. Los señalamientos comenzaron tras la difusión de varios videos en los que se le ve tocando de manera inapropiada a sus seguidoras durante sesiones de fotos.

Recientemente, el exintegrante de Los Invasores de Nuevo León señaló que la situación lo tiene "asustado", por lo cual ya no "agarra" a sus seguidoras.

" Ya me tienen asustado, (me dicen) el viejo ese que anda agarrando a las muchachas. Ellas se arriman, pero no vamos a hablar mal de ellas, ellas no tienen la culpa de estar bonitas", dijo en entrevista con el programa 'Sale el sol'.

'El Rey de Mil Coronas', como también es conocido, aseveró que no volvería a tocar a las mujeres.

" Les prometo ya no agarrarlas, ya lo dije una vez y lo cumplo, ojitos sí, manitas no, yo las veo como florecitas, como lo que son, como florecitas bellas, un besito a todas mis admiradoras bellas", añadió.

Según sus declaraciones, dejó de hacer este tipo de tocamientos porque la polémica lo afectó en su vida personal.

"Ahora ya me evito esas cosas porque se enoja mi vieja, se enojan las amistades", sentenció.

Las acusaciones de acoso en contra de Lalo Mora

En julio de 2020, el exintegrante de Los Invasores de Nuevo León fue acusado de romper las normas de sanidad en medio de la pandemia de coronavirus, tras besar en la boca a sus seguidoras, a una de ellas la abrazó mientras le metía la mano por debajo de la blusa para tocarle la zona de la cintura.

En otra ocasión, Primer Impacto mostró un video donde el cantante sube al escenario a una fan y la besa, además de agarrarle los glúteos.

En 2021 se hizo viral un video en donde se aprecia que le tocó un seno a una fan sin su consentimiento después de que ella le pidió una fotografía al término de un concierto en Pico Rivera, California.

Las imágenes muestran que le mete la mano a la mujer dentro de la blusa a la altura del pecho, situación que aparentemente la incomodó y por lo cual se quitó inmediatamente.

Debido a los clips que han circulado sobre su comportamiento, Lalo Mora ha sido señalado de ser "machista", "misógino" y "acosador" por parte de algunos usuarios de redes.