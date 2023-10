La Güereja “presentía” la muerte de Benito Castro, su ‘papiringo': “Yo lo sabía”

“La primera escena era de Benito, él tenía llamado a las 8 de la mañana y yo a las 10, cuando yo llego, Reynaldo me recibe y me dice: ‘Benito tuvo un accidente, parece que ya venía para acá, se cayó, se golpeó y perdió sangre. Parece que tiene unas costillas rotas’. Me voy a cambiar, llega Reynaldo y me dice que lo van a operar, que las costillas comprometieron al pulmón. Empiezo a grabar, hago tres escenas y en la tercera está mi teléfono en la mesa, Reynaldo empieza a platicar conmigo, no querían que fuera a camerinos”, reveló en el programa de YouTube publicado el pasado 1 de octubre.