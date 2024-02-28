Actriz de ‘Vivir de amor’ habla de la muerte de su novio: sufrió un trágico accidente

Video Kimberly Dos Ramos recuerda la dolorosa muerte de su novio y cómo la superó

Kimberly Dos Ramos regresó a las telenovelas este 2024 como protagonista de ‘Vivir de amor’, junto a Emmanuel Palomares y Gala Montes, luego de tres años alejada de la televisión mexicana.

Durante las grabaciones de la producción de Salvador Mejía, la actriz se sinceró sobre un difícil episodio que vivió hace años en su natal Venezuela, cuando su novio murió a causa de un accidente.

En entrevista con Despierta América este 28 de febrero, Kimberly Dos Ramos habló del difícil episodio que vivió cuando su pareja de muchos años perdió la vida.

“Estamos expuestos en la vida a que te pasen cosas buenas o cosas malas, el hecho que seamos actores no quiere decir que tengamos una vida perfecta, claro que he sufrido, pero me he levantado… Tuve una pareja sentimental que duramos muchos años y por un accidente que tuvo murió”, indicó.

Kimberly Dos Ramos revela cómo enfrentó la muerte de su novio

Relató que ese acontecimiento en su vida le trajo un gran aprendizaje y sobre todo le ayudó a madurar.

“En la vida nos pasan ese tipo de cosas que creo que son para madurar, para aprender, para crecer y hoy en día soy lo que soy gracias a esas caídas”, indicó.

Kimberly Dos Ramos destacó que logró enfrentar la muerte de su novio con ayuda de su familia y sobre todo enfocándose en su trabajo.

“A mí me ayudó mucho todo el poder mental que yo le di a mi vida en esa situación, conté con el apoyo de mi familia, con el apoyo de su familia y aunque no lo crean, mi mejor terapia fue trabajar en lo que me gusta”, expresó.

Tras sufrir esa pérdida tan grande, la actriz decidió cambiar por completo su vida y dejó Venezuela para mudarse a Estados Unidos.

“Culminando esa situación difícil en mi vida, yo me mudé a Estados Unidos y empecé un proyecto, el mantener la mente ocupada, haciendo lo que me gusta, fue muy reconfortante y la mejor terapia para mí”, indicó.

Destacó que nadie en la vida está preparado “psicológicamente para la pérdida de alguien tan importante” y menos de una forma tan repentina como le sucedió a ella, pero que acepta que son “situaciones que pone Dios en la vida para aprender y salir adelante”.

Kimberly Dos Ramos logró sobreponerse a ese episodio de su vida y años después se dio otra oportunidad en el amor.

“Me costó, después de esa situación pasaron los años, me he enamorado, he tenido mis parejas… Sí me costó tantito, pero sí te deja esas secuelas de miedo a enamorarte, pero mi corazón está pleno ahorita… Me siento bendecida, afortunada”, indicó.

Novio de Kimberly Dos Ramos murió en un accidente

El episodio más doloroso en la vida de Kimberly Dos Ramos fue la muerte de su novio de juventud.

La actriz ha revelado en diversas entrevistas que su pareja, con quien estuvo cuatro años, falleció en un accidente de moto en Venezuela.

“Fue mi primera pareja seria, de llevarlo a casa, de convivencia con mis hermanos… Duramos 4 años y él perdió la vida. Tuvo un accidente de moto”, reveló en 2019 a Lourdes Stephen.

A pesar del dolor, Kimberly Dos Ramos aseguró que “jamás le reclamó a Dios” por haberle arrebatado a su novio, Eduardo, y que optó por ver su partida como un aprendizaje de vida.