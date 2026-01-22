Kelly Medanie 'Tiktoker' Kelly Medanie anuncia entre lágrimas que su bebé murió al poco tiempo de nacer: esto pasó Kelly Medanie utilizó su cuenta de TikTok para compartir que su bebé murió al poco tiempo de nacer, pues desde que tenía cuatro meses de embarazo le dieron un diagnóstico sobre la niña.



La 'tiktoker' Kelly Medanie informó entre lágrimas que su bebé Aura murió al poco tiempo de haber nacido, tras haber sido diagnosticada con un padecimiento desde que tenía cuatro meses de embarazo.

La joven mexicana compartió que es debido a esta situación que estaba alejada de las redes, pues le ha "costado mucho" sobrellevar la situación.

¿Qué le pasó a la bebé de Kelly Medanie?

La 'influencer' señaló que decidió hablar porque quiere retomar su vida.

"Yo estuve embarazada, lo saben. Y pues tuve a mi bebé conmigo y desafortunadamente ella en este plano estuvo muy poco tiempo con nosotros, conmigo y con mi novio", contó entre lágrimas en TikTok.

Kelly señaló que tuvo un embarazo de "alto riesgo", por lo que siguió al pie de la letra las indicaciones médicas.

" Desde los cuatro meses a mí me dijeron de un diagnóstico y decidimos continuar aun así sabiendo las posibles complicaciones que podía tener", narró.

"Hicimos todo lo posible porque ella estuviera bien, yo me cuidé cien por ciento, fui a todos los chequeos, hice todo lo que tenía que hacer", aseguró en el video.

Al saber el complicado panorama, Kelly decidió no hacer público el 'gender reveal', pues tenía "miedo" del desenlace.

La 'tiktoker' explicó que como parte del tratamiento tenía que inyectarse en el abdomen un medicamento "para que el crecimiento y el oxígeno llegara hacia ella".

Así mostraba su pancita de embarazo Kelly Medanie. Imagen Kelly Medanie/TikTok

Kelly Medanie tuvo a su bebé en sus brazos

Cuando la joven dio a luz, la pequeña estuvo en la incubadora y a pesar de su delicado estado pudo abrazarla.

"Con el dolor de mi corazón les cuento que conocí a mi bebé, la visitaba a diario, ella estaba en la incubadora, tuve el honor de poder cargarla, igual que mi novio", contó sin dar detalles sobre el padecimiento de su hija ni cuánto tiempo estuvo con vida.

Kelly dejó claro que esta será la primera y última vez que hablará del tema y por lo pronto se mantendrá con bajo perfil en las redes sociales.

"Estoy muy agradecida también porque tuve la dicha de ser madre y aunque fue un poco tiempo estoy muy agradecida con todo lo que esa pequeñita me ha enseñado", finalizó.

¿Quién es Kelly Medanie?

Además de ser creadora de contenido, Kelly Medanie, de 25 años, es tatuadora, modelo y rapera originaria de Monterrey, Nuevo León.