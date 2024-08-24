Karely Ruiz

¿De quién es el bebé que espera Karely Ruiz? La estrella de OnlyFans anuncia su embarazo

La influencer y modelo mexicana, Karely Ruiz, anunció que está embarazada de su primer hijo. Recientemente ella confesó que era su sueño.

Por:
Univision
Video Karely Ruiz es más que una cara bonita: así pasó de vender dulces a triunfar en Internet con su altruismo

La famosa influencer y modelo mexicana, Karely Ruiz, ha sorprendido a sus millones de seguidores con una noticia que ha generado una ola de reacciones en redes sociales: está embarazada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Karely, de 23 años, compartió una emotiva fotografía en la que luce un elegante vestido dorado, dejando ver su pancita de embarazo.

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida 😍 es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió , no tengo palabras para describir todo lo que siento , estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí 🤰 te cuídare y te amaré por siempre", escribió este 24 de agosto.

Karely Ruiz anunció que está embarazada.
¿De quién está embarazada Karely Ruiz?

La noticia llega después de semanas de rumores que apuntaban a que la creadora de contenido se había casado en secreto.

La identidad del padre de su hijo no ha sido revelada y Karely solo expresó su felicidad y emoción por esta nueva etapa en su vida, asegurando que está lista para enfrentar los retos de la maternidad.

Hasta ahora, la influencer tampoco ha aclarado si se casó.

Karely Ruiz soñaba con tener un hijo

Karely Ruiz había confesado, en septiembre de 2023, según reporta Excelsior, que no tenía planes de convertirse en mamá a corto plazo.

Sin embargo, la estrella de OnlyFans no descartó tener un hijo: "Me veo triunfando con mi hijo. Quiero ser mamá... Ser mamá es uno de mis sueños", declaró.

