Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava sufre parálisis facial: revela que fue por un “virus”
El presentador y comediante reveló cómo se encuentra tras el problema de salud que padeció. Además, compartió que, en medio de su rehabilitación, tuvo otra complicación.
Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava dio a conocer que sufrió una parálisis facial hace un mes, por lo que actualmente atraviesa por un proceso de reparación.
El expresantador del programa ‘Hoy’ relató a la emisión qué fue lo que le ocasionó la afección y cómo se encuentra su salud ahora.
“Se me juntó todo un poco. Primero tuve una parálisis facial por estrés. El día anterior a un show estaba ahí en la habitación, me eché una siesta y al despertar, desperté así”, contó.
“Es un tipo de herpes que entra cuando te bajan las defensas”, explicó sobre qué fue lo que puntualmente lo ocasionó. “Se llama virus oportunista”.
El comediante está, por esto, en tratamiento: “Ahí vamos, con fisioterapia, con movimientos, echando muchos besos, para que se recupere. El doctor dice que todo va a estar bien”.
‘El Borrego’ Nava enfrentó otra complicación
En medio de su rehabilitación, Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava compartió que se enfrentó a otra complicación, que incluso lo llevó a estar internado.
“Salí corriendo al hospital. Unas piedras en el riñón”, recordó al respecto de su diagnóstico. “Es un dolor tremendo”.
Pese a ambas situaciones, él se mantiene animado y continúa con sus compromisos profesionales: “Ya en dos semanas empezamos a grabar la temporada número uno de ‘Abelito de la Guarda’”.