Joy Huerta confiesa por qué no usa el anillo de casada, símbolo de su amor con Diana Atri

" Cuando me lo pongo en el dedo a mi hija le molesta, como le agarro la manita y ella me sujeta aquí con el pulgar, le molesta aquí el dedo que le agarro; entonces le agarro la mano y me dice ¡quítatelo, me duele!, entonces ya, me lo puse aquí para no perderlo", dijo la intérprete a MezcalTV.