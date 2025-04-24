José Luis Reséndez reacciona a acusaciones de Vanessa Arias: advierte demanda contra ella

Luego de que resurgieran en redes sociales las declaraciones que Vanessa Arias realizó en 2021 sobre los episodios de violencia que sufrió durante una fallida relación con un actor de telenovelas, que internautas creen sería José Luis Reséndez, él actor rompió el silencio.

Si bien Vanessa Arias no mencionó el nombre de su expareja, el actor de Destilando Amor expresó su molestia ante lo declarado por la actriz durante una transmisión en vivo de TikTok, donde aseguró que “la señora se está quejando desde hace 30 años de mi persona”.

“No, pues, defiéndanme los que quieran. Yo no me tengo que defender de algo que no me afecta. No me afecta en lo más mínimo. El que quiera creerle, que le crea”, declaró.

“Cada vez más lamentable el suceso. Ella no es fea, es muy bonita. Es una mujer muy bonita. Yo no tengo tan malos gustos”, señaló y agregó: “Créele a Vanessa, créele lo que diga la señora (…) Lo que tú digas y lo que tú creas es tu realidad, es tu derecho, pero a mí trame una denuncia y pruebas. A mí no me estés difamando, a mí tráeme las pruebas”, luego de que algunos internautas le dejaran saber que creían en el relato de la actriz.

El retirado actor, de 46 años, le deseó lo mejor a su expareja. Sin embargo, lamentó el “escrutinio público” pues las “difamaciones” podrían afectar a su familia.

“Yo le deseo lo mejor. Yo nunca le he deseado el mal. Nunca he hablado mal de ella. Pero esta cosa sí afecta y lastima a mi persona porque toda la gente incrédula le presta atención”, alegó.

“Yo espero que nunca les pase este tipo de escrutinio público por el que nosotros pasamos ante las difamaciones de personas sin escrúpulos. Yo tengo hijas. Ella porque no tiene hijos, le vale m**res, pero yo tengo hijas y no me gustaría que mis hijas estén escuchando este tipo de mam**as nada más porque a ella se le ocurre”, subrayó.

Finalmente, José Luis Reséndez retó a Vanessa Arias a interponer una denuncia en su contra, asegurando que él emprendería acciones legales por “difamación”. Asimismo, la desafió a decir su nombre, ya que en su relato, Vanessa Arias nunca lo nombró.

“No pasó. Eso no pasó. Ojalá y nos demandemos para que veas quién va a perder. Yo la voy a demandar por difamación. Vamos a ver. Yo la invito a que esto lo haga legal y que diga mi nombre y lo sostenga. Si ella ya lo va a hacer, que lo haga, porque yo la voy a demandar (…) Ella tienen que mencionar mi nombre en lugar de andar difamando”.

¿Qué dijo Vanessa Arias sobre José Luis Reséndez?

Las acusaciones a las que se refiere José Luis Reséndez forman parte de una serie de declaraciones que Vanessa Arias realizó en diciembre de 2021 en el podcast 'Punto y Seguimos' y en octubre de 2022 en el programa de Univision, ¡Siéntese Quien Pueda!

En ambos show, la artista habló de la violencia física y psicológica que vivió en manos de una expareja, a quien, aseguró, haber encontrado en la cama de su casa con "un trasvesti".